تیم خانه بسکتبال محمودآباد به عنوان تنها نماینده استان مازندران در فصل جدید لیگ  بسکتبال جوانان کشور حضور خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم خانه بسکتبال محموآباد در مسابقات لیگ بسکتبال جوانان باشگاه‌های کشور به عنوان تنها نماینده استان مازندران فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۴ حضور خواهد داشت.

این رقابت‌ها با شرکت ۵۳ تیم از دوم مهرماه آغاز می‌شود.

شاگردان حسین رضایی مربی با دانش و باسابقه محمودآباد که تمرینات آماده سازی و پیش فصل خود را با حضور بازیکنانی بومی و غیر بومی پشت سر گذاشتند، آماده حضور در این رقابت‌ها می‌باشند.

برنامه دور رفت مرحله اول مسابقات اعلام شد و تیم محمودآباد در گروه الف شمال به مصاف تیم‌های هیرکان رشت، خانه بسکتبال میاندوآب و سقز می‌رود.

خانه بسکتبال محمودآباد در اولین دیدار خود روز چهارشنبه ۲ مهرماه ساعت ۱۶ به مصاف میاندوآب خواهد رفت.

رقابت‌ها این گروه به صورت متمرکز و به میزبانی هیرکان رشت برگزار خواهد شد.