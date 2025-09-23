پیکر زنده‌یاد احمد پژمان پس از بازگشت به ایران، صبح روز جمعه ۴ مهر از مقابل تالار وحدت تشییع می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آئین وداع و مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد احمد پژمان صبح روز جمعه ۴ مهر، ساعت ۱۰:۳۰ از مقابل تالار وحدت برگزار می‌شود.

این مراسم، بنابر هماهنگی و تلاش خانواده پژمان و جمعی از هنرمندان موسیقی و مردم و شورای شهر لار، برگزار خواهد شد.

در آئین تشییع پیکر و وداع با احمد پژمان، قطعه‌ای از ساخته‌های وی توسط یک ارکستر اجرا خواهد شد.

پیکر این هنرمند، پس از تشییع از مقابل تالار وحدت، برای خاکسپاری به شهر لار منتقل می‌شود و صبح روز شنبه ۵ مهر با حضور هنرمندان موسیقی و مردم لار، به خاک سپرده می‌شود.

منبع: صدا و سیما 

برچسب ها: احمد پژمان ، مراسم تشییع
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت وزیر آموزش و پرورش در پی درگذشت ثمینه باغچه‌بان
بدرقه ثمینه باغچه‌بان به خانه ابدی
تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله موسوی یزدی در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
روح همه درگذشتگان شاد
۰
۱
پاسخ دادن
دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به قهرمانان کشتی فرنگی پرداخت
ویژه‌برنامه‌های شبکه جهانی الکوثر در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت والده حدادعادل
حضور ایران با بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نایروبی
حضور «گوسفند» در جشنواره‌های آمریکایی و انگلیسی
سریال ایرانی «مادرانه» روی آنتن شبکه ملی پاکستان
انتشار کتاب «دانشمندان بزرگ تمدن ایرانی» به زبان آلمانی در اتریش
یک «دره ربوده شده» در شبکه نمایش
تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی
جایزه‌های جهانی مسابقه نقاشی محیط زیست ژاپن به ۸ کودک ایرانی رسید
آخرین اخبار
روابط ایران و عربستان در مسیر توسعه پایدار است
سریال ایرانی «مادرانه» روی آنتن شبکه ملی پاکستان
ویژه‌برنامه‌های شبکه جهانی الکوثر در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
حضور ایران با بیش از ۲۵۰ عنوان کتاب در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نایروبی
انتشار کتاب «دانشمندان بزرگ تمدن ایرانی» به زبان آلمانی در اتریش
دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) به قهرمانان کشتی فرنگی پرداخت
حضور «گوسفند» در جشنواره‌های آمریکایی و انگلیسی
تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی
جایزه‌های جهانی مسابقه نقاشی محیط زیست ژاپن به ۸ کودک ایرانی رسید
آموزش‌وپرورش و معلمان فداکار، قهرمانان عرصه فرهنگ‌اند
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت والده حدادعادل
یک «دره ربوده شده» در شبکه نمایش
اعلام آثار حاضر در بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک
جیسون استاتهام در «مسابقه مرگ» مهمان شبکه نمایش می‌شود
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی آغاز به کار کرد
آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی 
دلیل برگزاری یک ماهه جشنواره موسیقی فجر چیست؟
اعلام زمان تشییع پیکر احمد پژمان
«بوی ماه مهر» دیوارنگاره جدید میدان انقلاب
صالحی‌امیری زنگ میراث‌فرهنگی را نواخت