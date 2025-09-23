باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در سخنان خود خواستار توقف فوری جنگ علیه مردم فلسطین شد و ابزارهایی، چون محاصره و گرسنگی را غیرقابل قبول خواند. وی مهم‌ترین پیش‌شرط‌های صلح را متوقف‌سازی روند شهرکسازی، الحاق کرانه‌ی باختری، خشونت شهرکنشینان و تجاوز به اماکن مقدس برشمرد.

عباس همچنین تجاوز به حاکمیت قطر و دیگر کشور‌های عربی و همچنین سیاست‌های معطوف به تحقق «اسرائیل بزرگ» را محکوم کرد و از کلیه‌ی کشور‌هایی که هنوز دولت فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند، دعوت به اقدام فوری در این زمینه نمود.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تصریح کرد: ما همچنین دولت‌هایی که تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند به اتخاذ این اقدام دعوت می‌کنیم.

منبع: خبرگزاری فرانسه