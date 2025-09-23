باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در دیدار با زوفر نرزولایف، رئیس راه آهن ازبکستان با تاکید بر لزوم هدفگذاری کمی در ارتباطات بین‌االمللی بین راه آهن ایران و ترکمنستان گفت: در هشت ماهه سال جاری میلادی، ۴۷۶ هزار تن بار بین دو کشور جابه‌جا شده است و امیدواریم حجم جابةجایی بار تا پایان سال جاری میلادی به یک میلیون تن و در سال ۲۰۲۶ به ۲ میلیون تن برسد.

وی با بیان اینکه ازبکستان در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد، افزود: انتظار داریم که با تعریف تعرفه مشترک، ضمن افزایش همکاری‌ها بین راه آهن دو کشور، حجم بار‌های جابه‌جا شده نیز افزایش یابد.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین از افزایش میزان صادرات محصولات ایرانی و یا ترانزیت بار از کشور ازبکستان به سمت ایران و آب‌های آزاد در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر در طول مسیر به سمت مرز سرخس بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ واگن بارگیری شده آماده اعزام به سمت ازبکستان هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد جلسات مشترک بین دو کشور موجب افزایش ترانزیت، صادرات و واردات کالا و همچنین تبادلات واگنی بین دو راه آهن و کشور‌های همسایه شود.

زوفر نرزولایف، رئیس راه آهن ازبکستان نیز با قدردانی از همکاری راه‌آهن ایران در بازدید از امکانات پایانه ریلی سرخس، از اعلام آمادگی راه آهن ازبکستان برای ورود واگن‌های باری ایرانی از طریق ترکمنستان به ازبکستان خبر داد.

منبع: راه آهن جمهوری اسلامی ایران