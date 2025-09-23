مدیرعامل راه‌آهن ایران در دیدار با رئیس راه آهن ازبکستان، از هدفگذاری برای جابجایی ۲ میلیون تن بار بین دو کشور برای سال ۲۰۲۶ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری در دیدار با زوفر نرزولایف، رئیس راه آهن ازبکستان با تاکید بر لزوم هدفگذاری کمی در ارتباطات بین‌االمللی بین راه آهن ایران و ترکمنستان گفت: در هشت ماهه سال جاری میلادی، ۴۷۶ هزار تن بار بین دو کشور جابه‌جا شده است و امیدواریم حجم جابةجایی بار تا پایان سال جاری میلادی به یک میلیون تن و در سال ۲۰۲۶ به ۲ میلیون تن برسد.

وی با بیان اینکه ازبکستان در مسیر کریدور شرق به غرب قرار دارد، افزود: انتظار داریم که با تعریف تعرفه مشترک، ضمن افزایش همکاری‌ها بین راه آهن دو کشور، حجم بار‌های جابه‌جا شده نیز افزایش یابد.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین از افزایش میزان صادرات محصولات ایرانی و یا ترانزیت بار از کشور ازبکستان به سمت ایران و آب‌های آزاد در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر در طول مسیر به سمت مرز سرخس بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ واگن بارگیری شده آماده اعزام به سمت ازبکستان هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد جلسات مشترک بین دو کشور موجب افزایش ترانزیت، صادرات و واردات کالا و همچنین تبادلات واگنی بین دو راه آهن و کشور‌های همسایه شود.

زوفر نرزولایف، رئیس راه آهن ازبکستان نیز با قدردانی از همکاری راه‌آهن ایران در بازدید از امکانات پایانه ریلی سرخس، از اعلام آمادگی راه آهن ازبکستان برای ورود واگن‌های باری ایرانی از طریق ترکمنستان به ازبکستان خبر داد.

دیدار مدیرعامل راه‌آهن ایران و رئیس راه آهن ازبکستان

منبع: راه آهن جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، مراودات ریلی ، ایران و ازبکستان
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۴ درصدی سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار
رشد ۱۹ درصدی حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی زائران اربعین ۱۴۰۴
متوسط سرعت قطار در کشور ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
سد‌های تهران در آستانه بحران
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
آخرین اخبار
تغییر ساعات کاری ساتنا و چکاوک از اول مهرماه
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور
بهرامن: یک تیم اقتصادی در مذاکرات سیاسی حضور یابد
امنیت و ثبات اقتصادی با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور محقق می‌شود
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
عرضه نفت گاز در بورس برای تامین مالی نوسازی ناوگان فرسوده
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو برای صادرات
هشدار پایش مزارع نسبت به آفت برگ خوار پاییزه به کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
سد‌های تهران در آستانه بحران
سقف نرخ کارمزد شرکت­‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه­‌گذاری وجوه مشتریان تعیین شد
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
تعامل گمرک و راهداری گامی مهم در مدیریت موفق مرزهاست
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خروج پول حقیقی حدود ۱۷۶ میلیارد تومانی از بازار سرمایه
آمادگی برای آغاز سال زراعی جدید/ خلائی در تامین کود‌های کشاورزی وجود ندارد
۵۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی رفع تعرض شد
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
افتتاح ۲۰۵ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
افزایش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
بررسی دلایل برگشت چک صیادی/ نقش سامانه محچک چیست؟
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
علی‌آبادی: هر دانش آموز یک همیار آب و برق در خانه است
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
رفیع‌زاده: تحول و توسعه کشور از مدارس آغاز می‌شود