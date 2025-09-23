وینیسیوس جونیور، ستاره برزیلی رئال مادرید، که سال گذشته نایب قهرمان توپ طلا بود، در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۵ به جایگاه شانزدهم سقوط کرد. این افت فاحش همزمان با تغییرات تاکتیکی تحت هدایت ژابی آلونسو و کاهش نقش او در تیم رخ داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک سال پس از اینکه وینیسیوس جونیور با اختلاف کمی توپ طلا را از دست داد، در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۵ به رده شانزدهم سقوط کرد که نشان دهنده افت فاحش این بازیکن برزیلی است. 

در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، وینیسیوس جونیور از دور شاهد کسب توپ طلا توسط رودری بود، نتیجه‌ای که بسیاری از هواداران رئال مادرید و خود بازیکن را ناامید کرد. این بازیکن برزیلی فصل فوق‌العاده‌ای داشت به رئال مادرید در قهرمانی لالیگا، سوپرجام اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا کمک کرد.

وینیسیوس جونیور در آن زمان گفت: اگر لازم باشد ۱۰ برابر بیشتر تلاش خواهم کرد تا توپ طلا را ببرم. این جمله‌ای بود که عزم او را برای بلند کردن جایزه‌ای که از او دور مانده بود، برجسته می‌کرد.

زیر نظر ژابی آلونسو

با حضور ژابی آلونسو، این بازیکن برزیلی مجبور شده با مربی‌ای سازگار شود که قدرت فیزیکی را بر ستاره بودن اولویت می‌دهد. حذف او از ترکیب اصلی در بازی افتتاحیه لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید مقابل مارسی، پیام واضحی را نشان می‌داد.

رتبه شانزدهم در توپ طلای ۲۰۲۵، افت این بازیکن برزیلی را نشان می‌دهد؛ شاید پایین‌ترین نقطه دوران حرفه‌ای او تا به امروز. چالش فعلی تبدیل ناامیدی به انگیزه است بازیابی سبک نترس و برق‌آسایی که او را تنها یک سال پیش به یکی از هیجان‌انگیزترین بازیکنان جهان تبدیل کرد.

وعده تلاش "۱۰ برابری" همچنان پابرجاست، اما هنوز در راه است.

برچسب ها: توپ طلا ، بهترین بازیکن ، ستاره برزیلی ، رئال مادرید
خبرهای مرتبط
لالیگای اسپانیا؛
رئال مادرید ۲ - ۰ اسپانیول/ پیروزی با شلیک‌های غیرقابل مهار+ فیلم
توپ طلا به کدام بازیکن می‌رسد؟
محرومیت چند جلسه‌ای در انتظار کارواخال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دمبله برنده توپ طلا شد؛ یامال برترین بازیکن جوان سال
انتقال مهاجم کنگویی به پرسپولیس چقدر صحت دارد؟
هیاهوی نقل و انتقالات بر پیکره استقلال سنگینی می‌کند/ عدم تمرکز و غافلگیری باعث شکست سپاهان شد
آیا هر فدراسیون یک علیرضا دبیر می‌خواهد؟
دلالان تلاش می‌کنند مربی دیگری جای نویدکیا بیاورند/ تغییرات کادر فنی در هر تیمی اشتباه بزرگی است
حردانی مشکلی برای همراهی استقلال ندارد
مدیرعامل باشگاه رعد پدافند: در ۱۳ رشته لیگ برتری تیم‌داری می‌کنیم/ حمایت از قهرمانان سرباز
طارمی؛ تکمیل‌کننده مثلث رویایی المپیاکوس
بازگشت افتخار آفرینان تیم ملی اسکیت سرعت از قهرمانی جهان به کشور
غلامی آماده بازگشت به ترکیب استقلال
آخرین اخبار
غلامی آماده بازگشت به ترکیب استقلال
طارمی؛ تکمیل‌کننده مثلث رویایی المپیاکوس
بازگشت افتخار آفرینان تیم ملی اسکیت سرعت از قهرمانی جهان به کشور
مدیرعامل باشگاه رعد پدافند: در ۱۳ رشته لیگ برتری تیم‌داری می‌کنیم/ حمایت از قهرمانان سرباز
حردانی مشکلی برای همراهی استقلال ندارد
آیا هر فدراسیون یک علیرضا دبیر می‌خواهد؟
انتقال مهاجم کنگویی به پرسپولیس چقدر صحت دارد؟
دلالان تلاش می‌کنند مربی دیگری جای نویدکیا بیاورند/ تغییرات کادر فنی در هر تیمی اشتباه بزرگی است
هیاهوی نقل و انتقالات بر پیکره استقلال سنگینی می‌کند/ عدم تمرکز و غافلگیری باعث شکست سپاهان شد
دمبله برنده توپ طلا شد؛ یامال برترین بازیکن جوان سال
اسبقیان: قهرمانان کشتی در حضور رئیس جمهور پاداش می‎‌گیرند
تیم ملی کشتی فرنگی وارد ایران شد
اتفاق عجیب و خوش‌شانسی بزرگ برای والیبال ایتالیا + فیلم
پایان رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه با کسب ۲۲ مدال برای بدمینتون ایران
قیاس گوهری با دروازه‌بان خارجی استقلال؛ وقتی به استعداد‌های داخلی بی اعتنایی می‌شود
آقاسی خداحافظی خود را پس گرفت: جبران می‌کنم
واکنش شمسایی به پیروزی ۱۰ گله برابر امارات
محرومیت رامین رضاییان از بازی با شمس‌آذر/ استقلال خوزستان، یک بازی بدون هوادار شد
صعود دو پله‌ای بسکتبال ایران در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی/ تیم ملی همچنان چهارم آسیا
عارف آقاسی را جویباری نابود کرد/ کاش سرخابی‌ها هیچ وقت پولدار نباشند
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
صعود راحت والیبال بلغارستان به جمع هشت تیم برتر جهان
اتهام تجاوز گروهی دوومیدانی‌کاران ایران رفع شد/ دروغ دختر کره‌ای لو رفت!
تاج: ایجاد هر مجموعه ورزشی مساوی است با تخریب یک زندان
نبرد ۱۷ تیم در فصل جدید لیگ برتر تکواندو بانوان
جریمه ویژه برای ۲ بازیکن استقلال
ملکی: باید واقع‌بین باشیم؛ ووشو نیاز به ارتقاء زیرساخت‌ها دارد
بحران در خط دفاعی استقلال؛ ناکامی در استفاده از برتری عددی مقابل پیکان
شمسایی: حق نداریم سهل‌انگاری کنیم/ فراموش نکنیم برای چه چیزی اینجا هستیم
آغاز تورنمنت بین‌المللی چهارجانبه والیبال در اردکان