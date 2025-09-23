باشگاه خبرنگاران جوان - یک سال پس از اینکه وینیسیوس جونیور با اختلاف کمی توپ طلا را از دست داد، در رتبهبندی سال ۲۰۲۵ به رده شانزدهم سقوط کرد که نشان دهنده افت فاحش این بازیکن برزیلی است.
در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، وینیسیوس جونیور از دور شاهد کسب توپ طلا توسط رودری بود، نتیجهای که بسیاری از هواداران رئال مادرید و خود بازیکن را ناامید کرد. این بازیکن برزیلی فصل فوقالعادهای داشت به رئال مادرید در قهرمانی لالیگا، سوپرجام اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا کمک کرد.
وینیسیوس جونیور در آن زمان گفت: اگر لازم باشد ۱۰ برابر بیشتر تلاش خواهم کرد تا توپ طلا را ببرم. این جملهای بود که عزم او را برای بلند کردن جایزهای که از او دور مانده بود، برجسته میکرد.
زیر نظر ژابی آلونسو
با حضور ژابی آلونسو، این بازیکن برزیلی مجبور شده با مربیای سازگار شود که قدرت فیزیکی را بر ستاره بودن اولویت میدهد. حذف او از ترکیب اصلی در بازی افتتاحیه لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید مقابل مارسی، پیام واضحی را نشان میداد.
رتبه شانزدهم در توپ طلای ۲۰۲۵، افت این بازیکن برزیلی را نشان میدهد؛ شاید پایینترین نقطه دوران حرفهای او تا به امروز. چالش فعلی تبدیل ناامیدی به انگیزه است بازیابی سبک نترس و برقآسایی که او را تنها یک سال پیش به یکی از هیجانانگیزترین بازیکنان جهان تبدیل کرد.
وعده تلاش "۱۰ برابری" همچنان پابرجاست، اما هنوز در راه است.