کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی به کشاورزان و باغداران توصیه می‌شود که هشدار‌های هواشناسی را در دستور کار قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی کشاورزان تسریع در برداشت میوه های هسته دار  و پنبه و انتقال به انبارهای مسقف را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر پایش مزارع از نظر آفت برگ خوار پاییزه افزود: با توجه به وزش باد شدید، باغداران استفاده از قیم در باغات جدید و نهال های کوچک جهت جلوگیری از شکسته شدن شاخه اقدام کنند.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران بررسی استحکام سازه های گلخانه ها و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید را در دستور کار قرار دهند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع در ساعات وزش باد شدید بیان کرد: با توجه به بارش در روزهای آینده باغداران نسبت به جمع آوری و از بین بردن میوه های آلوده از سطح باغات اقدام کنند.

وی گفت: پرورش دهندگان هوادهی استخرهای پرورش ماهی جهت جلوگیری از کاهش اکسیژن محلول در آب را در دستور کار قرار دهند.

براساس نقشه های هواشناسی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی مناطق شمال شرق، سواحل دریای خزر و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز و پنج شنبه در برخی نقاط شمال شرق و سواحل دریای خزر و جمعه در غرب سواحل دریای خزر و برخی نقاط شمال شرق افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.

همچنین طی ۳ روز آینده در ساعات بعدازظهرو اوایل شب در استان های جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و خیزش گرد و خاک انتظار می رود.

 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران ، وزش باد
