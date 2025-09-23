باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی‌مشهدی امروز -سه‌شنبه یک مهرماه- با تبریک آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، درباره وضعیت شبکه برق کشور پس از عبور از اوج بار تابستان ادامه داد: از ابتدای شهریورماه روند کاهشی محدودیت‌ها در بخش صنعت و خانگی آغاز شد و از نیمه شهریور به بعد هیچ خاموشی خانگی نداشتیم. البته برخی حوادث مقطعی رخ داد، اما به شکل خاموشی‌های گسترده و آزاردهنده نبود.

وی افزود: از این هفته نیاز صنایع نیز به طور کامل برطرف و تامین برق آنها بدون محدودیت انجام شده است.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: اکنون صنعت برق در حال آماده‌سازی برای فصل زمستان و همچنین تابستان سال آینده است تا با انجام تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و شبکه تحت فشار، تاب‌آوری شبکه تقویت شود.

رجبی مشهدی افزود: صنعت برق در حال آماده‌سازی برای زمستان پیش‌رو و تابستان سال آینده است.

وی از تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق قدردانی کرد و گفت: با وجود ناترازی سنگین و فشار مضاعف بر شبکه، همکاران ما جانفشانی کردند تا تامین برق پایدار برای مردم و بخش‌های مختلف کشور استمرار یابد. هرچند کاستی‌هایی وجود داشت، اما صنعت برق تمام توان خود را به‌کار گرفت.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: در هفته جاری حدود ۲۸۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار می‌شود و روند توسعه نیروگاه‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع: توانیر