مدیرعامل توانیر گفت: خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریورماه امسال، به طور کامل متوقف شده و نیاز صنایع نیز به‌طور کامل تامین شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی‌مشهدی امروز -سه‌شنبه یک مهرماه- با تبریک آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، درباره وضعیت شبکه برق کشور پس از عبور از اوج بار تابستان ادامه داد: از ابتدای شهریورماه روند کاهشی محدودیت‌ها در بخش صنعت و خانگی آغاز شد و از نیمه شهریور به بعد هیچ خاموشی خانگی نداشتیم. البته برخی حوادث مقطعی رخ داد، اما به شکل خاموشی‌های گسترده و آزاردهنده نبود.

وی افزود: از این هفته نیاز صنایع نیز به طور کامل برطرف و تامین برق آنها بدون محدودیت انجام شده است.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: اکنون صنعت برق در حال آماده‌سازی برای فصل زمستان و همچنین تابستان سال آینده است تا با انجام تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و شبکه تحت فشار، تاب‌آوری شبکه تقویت شود.

رجبی مشهدی افزود: صنعت برق در حال آماده‌سازی برای زمستان پیش‌رو و تابستان سال آینده است.

وی از تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق قدردانی کرد و گفت: با وجود ناترازی سنگین و فشار مضاعف بر شبکه، همکاران ما جانفشانی کردند تا تامین برق پایدار برای مردم و بخش‌های مختلف کشور استمرار یابد. هرچند کاستی‌هایی وجود داشت، اما صنعت برق تمام توان خود را به‌کار گرفت.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: در هفته جاری حدود ۲۸۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار می‌شود و روند توسعه نیروگاه‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع: توانیر 

برچسب ها: توانیر ، مدیرعامل توانیر ، خاموشی‌ها ، قطعی برق
خبرهای مرتبط
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
۳۰۰ میلیون متر مکعب اختلاف عرضه و تقاضای گاز در ماه‌های سرد
برنامه‌های مدیریت بار تا اطلاع ثانوی در استان تهران لغو شد
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
برنامه ریزی برای واگذاری ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های پنج کیلواتی پشت بامی در کل کشور+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
فعلا ماینرهاتون خاموش است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
تا خرداد سال دیگه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
و از نیمه مهر خاموشی های گاز جایگزین می شود
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
شما مسولین و مدیران، جز دروغ گفتن، چیز دیگه ای بلد هستید؟؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
اصلا خیلی زحمت کشیدید ...
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
بعد از توافق با آژانس
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
موتور برقاتون تموم شده
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
خواستی قیمت بالا ببرین که بردین . علی الخصوص قیمت برق شرکت‌ها. مردم شما رو میشناسن
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
فک نکنم دیگه کسی از اوایل شهریور سراغ وسایل سرمایشی رفته باشه طبیعیه که مصرف برق بیاد پایین دولت نباید به نام خودش بزنه. اگه کارتون درست بود تو تیر ماه و مرداد ماه نمیذاشتید برق بره
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
خب الحمدلالله ولی افتخاری نداره چون شما در آزمون تامین برق شکست خوردید و دیگه وقتش تموم شد حالا نوبت آزمون تامین گازه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
هوا آنچنان تغییری نکرده
آقایان گاز نداشتن، ظرفیت و ناترازی دروغه. ذخیره کردن واسه زمستون که مطمئنم بازم کافی نیست.
کشور نفت خیز و پر از گاز.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیزاده
۱۳:۱۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
تنها راه جبران برق اتمی است ، نه خورشیدی و پنل و باد ، به سمت زمستان می رویم و بهار پنل خورشیدی در هوای ابری راندمان آن نزدیک به صفر است . پس کشور معطل برق خورشیدی نکنید .انرژی خورشیدی در شب صفر و در روز تابستان حدود 6 ساعت آن هم مناطق کویری راندمان 25 درصد دارد.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
خوش خیالی این ها پول برای نیروگاه گازی نمیدن میخوای هزینه ۱۰ برابری برای نیروگاه اتمی بدن که در بلند مدت سودده باشه اینها کوته فکرن و در کوتاه مدت می‌خوان هزینه که کردن جبران بشه فکر آینده ایران نیستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
صدخوش قطعی برق با اومدن پاییز رفت. وصدحیف برآمدن پاییز قطعی سروکله گاز اومد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
باریکلا شعبون کدخدا باریکلا باریکلا مردباخدا باریکلا
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
خوب حالا باید منتظر قطع گاز باشیم
۰
۶
پاسخ دادن
۱۲
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
سد‌های تهران در آستانه بحران
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
آخرین اخبار
تغییر ساعات کاری ساتنا و چکاوک از اول مهرماه
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور
بهرامن: یک تیم اقتصادی در مذاکرات سیاسی حضور یابد
امنیت و ثبات اقتصادی با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور محقق می‌شود
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
عرضه نفت گاز در بورس برای تامین مالی نوسازی ناوگان فرسوده
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو برای صادرات
هشدار پایش مزارع نسبت به آفت برگ خوار پاییزه به کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
سد‌های تهران در آستانه بحران
سقف نرخ کارمزد شرکت­‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه­‌گذاری وجوه مشتریان تعیین شد
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
تعامل گمرک و راهداری گامی مهم در مدیریت موفق مرزهاست
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خروج پول حقیقی حدود ۱۷۶ میلیارد تومانی از بازار سرمایه
آمادگی برای آغاز سال زراعی جدید/ خلائی در تامین کود‌های کشاورزی وجود ندارد
۵۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی رفع تعرض شد
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
افتتاح ۲۰۵ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
افزایش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
بررسی دلایل برگشت چک صیادی/ نقش سامانه محچک چیست؟
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
علی‌آبادی: هر دانش آموز یک همیار آب و برق در خانه است
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
رفیع‌زاده: تحول و توسعه کشور از مدارس آغاز می‌شود