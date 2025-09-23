مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان از افتتاح و بهره برداری مدرسه ۱۴ کلاسه برکت شهیدان آبیز با زیربنای یک‌هزار و ۷۸۰ مترمربع همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در زاهدان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ این مراسم با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان کشور، مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان، فرماندار زاهدان، اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و دانش آموزان برگزار شد.

 میثم لک‌زایی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در حاشیه این مراسم اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح یکی از پروژه‌های بزرگ آموزشی استان مدرسه ۱۴ کلاسه برکت شهیدان آبیز با زیربنای ۱۷۸۰ مترمربع هستیم که با هدف پاسخگویی به نیاز آموزشی منطقه و ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان به بهره‌برداری رسید این مجموعه آموزشی، نمادی از عزم جدی نظام، خیرین و دستگاه‌های متولی برای تحقق عدالت آموزشی در سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: بهره‌برداری از چنین فضا‌های استاندارد آوزشی می‌تواند شرایط تحصیل صد‌ها دانش‌آموز را در محیطی ایمن، مناسب و مجهز فراهم آورد و ما را در مسیر رفع محرومیت‌های آموزشی استان یاری کند.

لک‌زایی در پایان با قدردانی از همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز استان تصریح کرد: بدون تردید توسعه زیرساخت‌های آموزشی مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این سرزمین است و افتتاح مدرسه برکت شهیدان آبیز گامی بزرگ در مسیر کاهش فاصله آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان زاهدان و استان محسوب می‌شود.

منبع نوسازی  و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: افتتاح مدرسه ، نوسازی مدارس
