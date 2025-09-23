باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی امروز -سه شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۴- همزمان با شروع سال تحصیلی و حضور در جمع دانش آموزان مدرسه دخترانه زهرا مردانی محله هفت‌چنار تهران، با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف آب‌وبرق، افزود: خوشحالم که امروز همنشین دانش آموزان بودم و سال تحصیلی را با هم شروع کردیم و معتقدم که این دانش آموزان هستند که باید به سوالات آینده به نحوی که خود مایل هستند پاسخ دهند.

وی ادامه‌داد: سنت گرامیداشت روز اول مهر، بسیار سنت پسندیده‌ای بوده و باید این سنت‌ها را حفظ کرد. امروز تلاش کردیم که دانش آموزان را با مسائل کشور مواجه کرده و به سوالات احتمالی که در آینده برای آنها پیش خواهد آمد پاسخ دهیم.

وزیر نیرو ضمن یادآوری اهمیت صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب‌وبرق، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان با صرفه جویی می‌توانند در آینده آرامش بیشتری را در استفاده از منابع آبی و برق داشته باشند.

وی تاکید کرد: آب فقط یک نعمت ساده نیست، بلکه سرچشمه زندگی، پیشرفت و آبادانی کشور است و اگر امروز یاد بگیریم که قطره قطره آب را بیهوده هدر ندهیم فردا کشورمان سبزتر، آبادتر و پرتوان‌تر خواهد بود.

علی آبادی گفت: برق تنها روشن کننده کلاس‌ها و خانه‌های ما نیست؛ نیروی حرکتِ صنعت علم و زندگی است و اگر بی دقت مصرف شود آینده را از ما خواهد گرفت، در صورتی که اگر درست و هوشمندانه استفاده شود آینده‌ای روشن‌تر برای کشور خواهد ساخت.

وی در پاسخ به اینکه آیا تدابیر خاصی برای احتمال افزایش مصرف آب و برق با شروع سال تحصیلی اندیشیده شده است یا خیر، ادامه داد: تلاش کردیم تا با ساخت نیروگاه‌های جدید، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و اعمال مدیریت در مصرف، وضعیت را برای آینده بهتر رقم بزنیم.

وزیر نیرو افزود: وضعیت ما نسبت به قبل بهبود یافته است و امیدواریم تا با سردی هوا و شروع بارش‌ها وضعیت دو حوزه آب و برق بهتر نیز شود.

علی‌آبادی درباره برنامه‌های وزارت نیرو به‌منظور گسترش فرهنگ صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف نیز خاطرنشان‌کرد: با همکاری آموزش و پرورش تلاش می‌کنیم تا روش مصرف بهتر و افزایش بهره‌وری را در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان بگنجانیم و حتی برنامه درسی مشخصی را در این مبحث و مواجه شدن با سوالات احتمالی آینده در نظر گرفته‌ایم.

منبع: وزارت نیرو