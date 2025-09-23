باشگاه خبرنگاران جوان _ رضا انصاری روز سه شنبه در جریان سفر یک‌روزه به استان زنجان، با حضور در شهرک صنعتی خدابنده، گفت: حمایت از تولید و توسعه صنعتی در مناطق کمتر برخوردار از سیاست‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: این سازمان مشوق‌های لازم را برای سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی ارائه می دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه شهرستان خدابنده در حوزه کشاورزی و تولید، خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش گندم و توسعه ناحیه صنفی پوشاک در این منطقه می تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی داشته باشد.

انصاری همچنین از پیگیری‌های مستمر نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و خواستار تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید در شهرستان خدابنده شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ضمن بررسی وضعیت زیرساخت‌های شهرک صنعتی خدابنده، از چند واحد تولیدی مستقر در این شهرک نیز بازدید کرد.

مصطفی الماسی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شهرک صنعتی خدابنده، گفت: این شهرک در زمینی به وسعت ۵۰ هکتار احداث شده و از مجموع ۷۲ واحد صنعتی مستقر، تاکنون ۴۲ واحد به بهره‌برداری رسیده‌ است.

ایرنا