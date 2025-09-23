باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - استاندار در نشست شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اجرای طرح ملی «ایران جان» توسط رسانه ملی، از آن بهعنوان فرصتی طلایی برای معرفی توانمندیهای خراسان جنوبی در عرصه تعلیم و تربیت یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه شبکههای مختلف رسانه ملی به مدت یک هفته تمرکز خود را بر استان خواهند گذاشت، باید نهایت بهره را از این ظرفیت برد.
وی با تأکید بر اینکه هماهنگی میان دستگاههای مرتبط هنوز کامل نشده، تصریح کرد: ضروری است آموزش و پرورش و سایر نهادهای فرهنگی، اطلاعات، آمار و مستندات مربوط به ظرفیتها و استعدادهای استان را هرچه سریعتر در اختیار صداوسیما قرار دهند تا تولید محتوا با کیفیت و اثربخش انجام شود.
استاندار افزود: در این طرح، فرصت معرفی علمی، فرهنگی، هنری و تربیتی دانشآموزان مستعد و خلاق استان فراهم شده و میتوان با برنامهریزی دقیق، نقش خراسان جنوبی را در پیشرفت علمی کشور به تصویر کشید.
طرح ملی «ایران جان» با هدف معرفی توانمندیهای واقعی، امیدآفرین و آیندهساز استانهای کشور، به همت رسانه ملی در حال اجراست و آبان ماه به خراسان جنوبی می رسد.