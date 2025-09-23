در جریان معاملات امروز ۱ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۴ هزار و ۹۸ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۴۴ هزار واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱ مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۴ هزار و ۹۸ واحد در تراز ۲ میلیون و ۵۴۴ هزار واحدی ایستاد. پارسیان، فارس و شستا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، خودرو، وبملت و  شپنا سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۹۹۸ واحدی روی پله ۷۷۵ هزار و ۶۴۱ واحدی قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۳۹۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و خودرو درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، افران و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و ذوب بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

