باشگاه خبرنگاران جوان _شاهین مصطفی یف، در ادامه سفر سه روزه خود به ایران، با هدف پیگیری تفاهمنامه کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی میان دو کشور و بازدید از پروژههای مشترک حمل و نقلی وارد تبریز شد.
مصطفییف در این سفر با همراهی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، که ریاست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان را بر عهده دارد، از محور کلاله- جلفا و پل مرزی کلاله-أغبند بازدید خواهد کرد.
در این بازدیدها، موضوعات توسعه همکاریهای اقتصادی و حملونقل بین دو کشور بررسی و مسیرهای ارتقای روابط دوجانبه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
همچنین وی قرار است در این سفر با وزیر راه و شهرسازی کشورمان و استاندار آذربایجان شرقی در خصوص توافقات سفر دکتر پزشکیان به باکو درباره پروژههای مشترک مرزی و همکاریهای استانی دیدار و گفتوگو کند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما