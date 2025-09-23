باشگاه خبرنگاران جوان - همگام با اجرای پویش ملی «ایران آباد» بهره برداری نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۲۰۵ مگاوات به ارزش سرمایه گذاری ۶ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۷۵ مگاوات و به ارزش ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در سراسر کشور، امروز (سه شنبه، یکم مهرماه) با حضور برخط عباس علی آبادی، وزیر نیرو و محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا در محل ستادی این وزارتخانه آغاز شد.

بهره برداری از ۱۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مقیاس بزرگ و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک و عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی شامل ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یک ساختگاه استان سیستان و بلوچستان، یک مگاوات در یک ساختگاه استان خراسان رضوی و ۵۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یک ساختگاه استان یزد با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد.

با بهره برداری از این نیروگاه ها، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات خواهد گذشت.

برپایه این گزارش، احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک در سراسر کشور و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۲۰ مگاواتی چشمه زیارت استان سیستان و بلوچستان، افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی استان فارس به ظرفیت هفت مگاوات و افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۶ مگاوات در استان چهارمحال و بختیاری توسط وزیر نیرو از دیگر برنامه‌های امروز بود.

منبع: وزارت نیرو