رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم با وجود اختلاف سلیقه و مشکلات اقتصادی، در دفاع از وطن و اسلام یکپارچه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در نخستین جلسه درس خارج اصول فقه سال تحصیلی جدید، با بازخوانی جنگ اخیر؛ از شهادت فرماندهان تا نقش مردم و رهبری، بر اتحاد مردم، جایگاه رهبری و استقامت نیرو‌های مسلح در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

وی تصریح کرد: دشمنان گمان می‌کردند کشور ظرف چند روز متلاشی خواهد شد، اما «مردم با وجود اختلاف سلیقه و مشکلات اقتصادی، در دفاع از وطن و اسلام یکپارچه شدند» و همین اتحاد «بزرگ‌ترین سلاح ملت» برای کشور است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جنگ اخیر را «در حقیقت مواجهه مستقیم با آمریکا» توصیف کرد و اسرائیل را «حیوان دست‌آموز آمریکا» دانست.

آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین افزود: اگر حمایت واشنگتن نباشد، موجودیت رژیم صهیونیستی فرو می‌پاشد؛ همان‌طور که در روز‌های چهارم و پنجم جنگ دوازده روزه، آمریکا مجبور به دخالت مستقیم شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جایگزینی سریع فرماندهان شهید و اطمینان‌بخشی رهبری در اوج بحران، این تدبیر را «نماد نصرت الهی» خواند و گفت: «این اعتماد به وعده خداوند است که دل‌های مردم را آرام و جبهه مقاومت را استوار نگاه داشت و مقام معظم رهبری با سخنان متقن و توصیه‌های الهی خویش در این جهت بسیار تاثیرگذار بوده‌اند.»

تبلیغ دین باید اجتهادی و مستند باشد

آیت‌الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به برداشت‌های غیرمستند در برخی منابر گفت: نمی‌توان با خواب یا برداشت‌های سست، دین را تبلیغ کرد. تبلیغ باید اجتهادی و مستند باشد؛ همان‌طور که در فقه و به پشتوانه مبانی اصولی با دقت استنباط می‌کنیم.

این استاد حوزه تأکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند شناخت صحیح اسلام و ارزش‌های اخلاقی و عمل به آنها است و برای بیدارباش انسان کافی است توجه کند: «با مرگ، این بدن مادی از بین می‌رود، ولی حقیقت انسان باقی می‌ماند. این حقیقت به رزق معنوی نیاز دارد. اگر دل زنگار بگیرد، دیگر نمی‌تواند از آن رزق‌های معنوی بهره‌مند شود. انسان باید توجه کند در مسیر بی‌نهایتی که در پیش دارد با چه توشه‌ای حرکت می‌کند.»

به گفته آیت‌الله آملی لاریجانی، روحانیت باید با دو بال «شناخت دین» و «عمل دینی» پرواز کند: «هم باید در فهم کتاب و سنت بکوشیم و هم در اخلاق عامل باشیم.»

