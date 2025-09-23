جانشین فرمانده کل سپاه گفت: در جنگ اخیر همه دنیا متحد شدند تا بر ما برتری یابند که ما نباشیم و خیلی زود دست خود را بالا برده و متوجه اشتباه خود شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه استان همدان با گرامیداشت یاد و خاطره دوران دفاع مقدس گفت: ما انقلاب خود را در جنگ صادر کرده و در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، در جنگ، دوستان و دشمنان را شناختیم و به این نتیجه رسیدیم که باید روی پای خود بایستیم.

وی با بیان اینکه ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت را شکستیم و ریشه‌های انقلاب اسلامی را محکم‌کردیم، افزود: در این ایام حس وطن‌دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم و به مردم جهان و منطقه نشان دادیم که می‌شود علیه تمام ابرقدرت‌ها سالیان سال مقاومت کرد.

جانشین فرمانده کل سپاه با این توضیح که جنگ ما فتح افغانستان و فلسطین را به دنبال خواهد داشت، همچنین جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت ادامه داد: تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد و استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت.

وی با بیان اینکه توصیه می‌کنم نامه مفصل امام (ره) که در پایان جنگ و در پی اظهارات سخیفانه برخی که مدعی بودند نوشته شد را مطالعه کنید، گفت: آنچه در ۸ سال رخ داده حداکثر انجام تکالیف الهی بود توسط مردم آن هم به دستور امام که خدای متعال به ایشان عنایات بسیاری داشتند.

فدوی با اشاره به اینکه امام (ره) موفق شدند حکومت اسلامی را تشکیل دهد ادامه داد: از همان ابتدا ایادی استبار با انقلاب جنگیدند و در بهمن ماه سال ۵۷ در کردستان به ما حمله کردند، از آن روز دشمنی و جنگ آنها با ما شروع شده است و یک لحظه نیز این جنگ تعطیل نشده است، شکل آن تغییر یافته، اما حتی یک روز این جنگ توسط شیطان بزرگ آمریکا و ایادی مختلفی که در اختیار دارد، تعطیل نشده است.

وی بیان کرد: در حالی که این روند در ادامه بوده، دشمنان نتوانستند کوچکترین پیروزی را به دست آورند اگرچه بالاترین توانمندی‌های مادی و دنیایی را نیز در اختیار داشته و دارند، اما دلیل عدم پیروزی آنها بر انقلاب اسلامی این است که ما در کشور و انقلاب به تکالیف خود عمل کرده‌ایم و خدای متعال وعده داده که نتیجه را او مشخص می‌کند.

رشد علمی ایران ۱۱ برابر رشد علمی دنیاست

جانشین فرمانده کل سپاه اظهار کرد: دشمنان نه تنها نتوانستند برتری یابند بلکه هر روز از این جنگ همه جانبه، بر توانمندی و قدرت ما اضافه شد و بعد از ۴۷ سال با وجود این همه دشمنی، ما سربلند بوده و در مسیر پیشرفت قرار داشته و داریم. ما در روندی قرار داریم که همه از آن به عنوان روند پیشرفت یاد می‌کنند، رشد علمی ایران ۱۱ برابر رشد علمی دنیا است و این به دلیل همان عمل به تکلیف است.

وی توضیح داد: در جنگ اخیر همه دنیا متحد شدند تا بر ما برتری یابند که ما نباشیم و خیلی زود دست خود را بالا برده و متوجه اشتباه خود شدند و فهمیدند قوت انقلاب اسلامی بیش از آن است که احمق‌های دنیا بتوانند از پس آن بر بیایند. بعد از آنکه پایگاه شیطان بزرگ را زدیم آنها با امیر قطر تماس گرفته و درخواست پایان جنگ را دادند، ما در این جنگ نیز بار‌ها خدا را دیدیم، همانگونه که خدای متعال در قرآن می‌گوید که هست.

فدوی با بیان اینکه در این جنگ خود آمریکایی‌ها بودند و دیگران را مطمئن کرده بودند که این پایان جمهوری اسلامی است که البته بعد هم گفتند به اهداف خود نرسیدند افزود: برای همین است که می‌بایست دفاع مقدس و شهدای دفاع مقدس را گرامیداشت، باید دائم به یکدیگر یادآوری کنیم که فقط وقتی قاعده قرآنی را حاکم کرده و به وظایف عمل کنیم وعده خدا حق است وعده‌ای که در آن تخلفی نیست.

وی بیان کرد: تحقق وعده خدا شرط دارد شروطی که بندگان باید به آن عمل کنند، ما در ۴۷ سال به شرط‌هایی که خدای متعال تعیین کرده عمل کرده‌ایم و برای همین سرفراز و بزرگ هستیم و امروز مردم دنیا بیشتر میفهمند که این چه توانمندی است که در برابر شیطان بزرگ ایستاده است.

در این سال‌ها آمریکا را به خاک‌مذلت نشاندیم

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: ما در این سال‌ها آمریکا را به خاک‌مذلت نشاندیم این روند را باید ادامه دهیم و می‌دهیم چرا که باورمان شده که وعده خدا حق است و در آن تخلفی نیست، خدا را شکر که در این روند کسانیکه مسئولیت می‌گیرند مصمم هستند در هر کجا این روند را با تصمیمی اساسی و محکم ادامه دهند.

وی با این توضیح که روزی همدان شهید قهاری را به سوی مردم یزد فرستاد و محبتی بین مردم یزد و شهید قهاری رخ داده که امروز در هیچ خانه‌ای در یزد نیست که عکس شهید قهاری نباشد به حضور سردار زارع کمالی به عنوان فرمانده جدید سپاه در استان اشاره کرد و افزود: ان شالله وقتی سردار زارع کمالی فرمانده سپاه همدان شد نیز مانند شهید قهاری عکسش در خانه‌های مردم همدان باشد.

فدوی با بیان اینکه اگر انسان خادم مردم باشد این اتفاق امکان پذیر است، مطرح کرد: برای همین است که افتخار امام و رهبری و دلدادگان انقلاب این است که ما خادم ملت هستیم چرا که وقتی انسان موفق به خادمی شود مطمئن است این امر موجب خیرات وسیع در آخرت میشود.

چرا که وقتی انسان موفق به خادمی شود مطمئن است این امر موجب خیرات وسیع در آخرت میشود.

تسنیم