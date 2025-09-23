نمایندگان مازندران و سمنان امروز در مرحله اول جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف هم می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم‌ام کی ان گلوگاه قهرمان جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۴ امروز در مرحله اول رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور میزبان کیا شاهرود است.

این بازی از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهید سینه‌سپهر گلوگاه برگزار می‌شور.

شاگردان محمد اسماعیلی در تیم‌ام کی ان گلوگاه که در صدر جدول مسابقات لیگ برتر فوتبال مازندران قرار دارند؛ از آمادگی لازم برای کسب پیروزی برابر قهرمان جام حذفی فوتبال استان سمنان برخوردارند.

از سوی دیگر با حمایت تماشاگران پرشور و پرشمار خود بخت زیادی برای کسب برد دارند.‌ام کی ان گلوگاه در صورت کسب برتری مقابل تیم کیا شاهرود با برنده بازی تیم‌های پیکان نوین بجنورد و کوثر قرچک ورامین رو‌به‌رو خواهد شد.

