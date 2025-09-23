معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: خون شهدای دانش‌آموز ما سند مظلومیت ملت ایران و نشانه پایداری مسیر عدالت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با فرارسیدن اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم نمادین نواختن زنگ مهر در مدرسه شهید رحمانی محله نوبنیاد برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حضور در جمع دانش‌آموزان و فرهنگیان، یاد و خاطره ۶ دانش‌آموز شهید این مدرسه را که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یکی از ساختمان‌های شهرک شهید چمران به شهادت رسیده بودند، گرامی داشت.

وی با قرائت فاتحه برای شهدای دانش‌آموز و ابراز همدردی با خانواده‌های آنان، تأکید کرد: دشمن می‌خواست چراغ علم و مدرسه را خاموش کند، اما امروز به فضل خدا این چراغ روشن‌تر از همیشه خواهد درخشید. خون شهدای کوچک ما سند مظلومیت ملت ایران و نشانه پایداری مسیر عدالت است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: این شهدای کوچک، معلم امید برای ایران آینده هستند و رژیم صهیونیستی باید بداند که اگر دانش‌آموزان ما را هدف قرار دادند، اما آنها به کمک معلمان خود که فرماندهان عرصه علمی کشور به حساب می‌آیند راه آبادی و آبادانی را پیش خواهند گرفت.

انصاری همچنین با اشاره به مسئولیت‌های حقوقی رژیم صهیونیستی در قبال این اقدام ضدبشری، تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در کنار قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها وظیفه، مستندسازی این جنایت و پیگیری حقوقی آن در مجامع بین‌المللی را با جدیت دنبال می‌کند تا صدای مظلومیت کودکان ایرانی را به گوش جهانیان برسد.

وی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی به صورت مشخص از کنوانسیون ژنو و هرگونه مقررات بین‌الملل عبور کرد و حالا به دنبال پیگیری و اقامه دعوا علیه این رژیم و حامیان آنها هستیم که در این راه کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه هم مشغول همیاری در این مقوله هستند.

زنگ نمادین مهر توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولین و دانش‌آموزان به صدا درآمد تا آغازگر سال تحصیلی جدیدی باشد که با نام شهیدان دانش مزین شده است.

منبع: روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

