«شور مهر» تنها یک مراسم نمادین یا آیین آغازین نیست؛ بلکه فرصتی است برای بازآفرینی پیوند عاطفی میان دانش‌آموزان، معلمان، خانواده‌ها و جامعه با نهاد مدرسه.

مدرسه به مثابه خانه دوم

در استان لرستان، مدرسه نه فقط محل آموزش که مأمنی برای پرورش شخصیت، اخلاق و هویت فرهنگی فرزندان است. آغاز سال تحصیلی با آیین‌های شور مهر، در حقیقت گامی برای یادآوری نقش بنیادین مدرسه به‌عنوان خانه دوم دانش‌آموزان است؛ خانه‌ای که در آن، کودکان و نوجوانان ارزش‌هایی، چون همدلی، احترام، تلاش جمعی و امید به آینده را تمرین می‌کنند.

شور مهر و همبستگی اجتماعی

یکی از ویژگی‌های برجسته شور مهر در مدارس لرستان، تبدیل‌شدن این آیین به بستری برای همبستگی اجتماعی است. وقتی مدیران، معلمان، والدین و مسئولان محلی گردهم می‌آیند تا آغازین روز‌های تحصیل را جشن بگیرند، پیامی روشن به جامعه مخابره می‌شود: آموزش و پرورش مسئولیتی همگانی است. این همبستگی در مناطق روستایی و عشایری لرستان، جلوه‌ای ویژه دارد؛ جایی که حتی کوچک‌ترین مدرسه با چند دانش‌آموز هم با همان شکوه و شادمانی، شور مهر را برپا می‌دارد.

زیبایی‌های بومی در شور مهر

فرهنگ و آیین‌های بومی لرستان، همواره در مراسم مدرسه‌ها رنگی خاص به خود گرفته‌اند. اجرای موسیقی محلی، پوشیدن لباس‌های سنتی، یا خواندن سرود‌هایی با مضمون مهر و دوستی، جلوه‌ای فرهنگی به آغاز سال تحصیلی می‌بخشد. این تلفیق سنت و آموزش، سبب می‌شود دانش‌آموزان هویت محلی خود را بهتر بشناسند و در عین حال، مسیر رشد علمی را با افتخار طی کنند.

با وجود این همه شور و نشاط، نباید فراموش کرد که آغاز سال تحصیلی هم‌زمان با مسئولیتی بزرگ برای مدیران و معلمان است: فراهم‌کردن محیطی امن، سالم و پویا برای دانش‌آموزان. شور مهر تنها زمانی به ثمر می‌نشیند که در ادامه سال، این نشاط به انگیزه‌ای پایدار برای یادگیری و خلاقیت بدل شود. برای استان لرستان که همواره در حال تلاش برای ارتقای سطح علمی و کاهش نابرابری‌های آموزشی بوده است، شور مهر باید نقطه شروعی برای حرکت به‌سوی آینده‌ای روشن‌تر باشد.

شور مهر در مدارس لرستان، آیینه‌ای است از عشق مردم این دیار به دانش و فرهنگ. این آیین نه صرفاً یک آغاز تقویمی، بلکه نمادی از تداوم تلاش جمعی برای ساختن فردایی بهتر است؛ فردایی که در آن، کودکان امروز به انسان‌هایی فرهیخته، مسئول و متعهد بدل خواهند شد.