محمدباقر قالیباف با یادآوری امنیت امروز کشور و اشاره به جنگ اخیر ۱۲ روزه گفت: همه ما وظیفه داریم این انسجام و وحدت را حفظ کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در اولین روز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور در جمع دانش‌آموزان مدرسه دخترانه فاطمیون تهران، آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانش آموزان و معلمان در سراسر کشور تبریک گفت و با اشاره به نقش دختران در آینده ایران اسلامی تاکید کرد: آینده کشور در دست شماست. شما علاوه بر نقش مهم خود به‌عنوان مادران آینده جامعه، می‌توانید در حوزه‌های مختلف به جامعه و کشور خدمت کنید.

وی با تاکید بر این که تربیت انسان‌ها مهم‌ترین رسالت و فلسفه خلقت است گفت: باید تاکید کنم امروز ما مسئولان باید توجه جدی و اساسی به نقش شما دختران داشته باشیم.

قالیباف با قدردانی از معلمان و مدیران که برای تربیت نسل جدید تلاش می‌کنند، افزود: امام خمینی (ره) فرمودند کار معلمان شغل انبیاست لذا بر همین اساس معلوم می‌شود آموزش و تربیت در مدارس، اساس رشد و آینده کشور را شکل می‌دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با یادآوری امنیت امروز کشور و اشاره به جنگ اخیر ۱۲ روزه گفت: امنیت و همبستگی نیرو‌های مسلح و مردم، به برکت دوران دفاع مقدس و روحیه همبستگی آن دوران است و همه ما وظیفه داریم این انسجام و وحدت را حفظ کنیم.

رئیس مجلس با اهدای گل به دانش‌آموزان مدرسه دخترانه فاطمیون، سال تحصیلی جدید را به آنها تبریک گفت.

منبع: مجلس شورای اسلامی