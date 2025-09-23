رئیس سازمان صداوسیما با صدور پیامی، درگذشت والده محترم رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

جناب آقای دکتر حداد عادل

رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 خبر درگذشت بانوی مؤمنه، پرهیزکار و فرهنگ‌پرور، والده گران‌قدرتان‌ام‌الشهید مرحومه حاجیه خانم مصدقی، موجب تأثر و تألم عمیق شد. 

در شایان تعظیم بودن مراتب صبر، تقوا و عشق به دین و میهن در عرصه حیات پربرکتشان همین بس که فرزندانی مؤمن، انقلابی و خدمتگزار برای فرهنگ و اندیشه این سرزمین پرافتخار پرورش دادند و با تقدیم فرزند شهید به انقلاب اسلامی، نام خویش را در شمار ارزشمندترین سرمایه‌های معنوی کشور ثبت کردند.

اینجانب از سوی خود و خانواده بزرگ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جناب‌عالی و خاندان مکرم، رحمت واسعه الهی برای آن مرحومه مغفوره و صبر و اجر برای بازماندگان را از آستان حضرت حق مسئلت می‌کنم.

برچسب ها: رئیس رسانه ملی ، غلامعلی حدادعادل
تبادل نظر
