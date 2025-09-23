باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نشست هماهنگی و تبیین راهکار‌های اجرای تفاهمنامه همکاری فی مابین ستاد دیه و شوای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور؛ در استان فارس با حضور اعضای هیات امنای ستاد دیه استان فارس، مدیران ارشد قضائی و اجرای استان، جمعی از جامعه خیرین و معتمدین شیراز در محل سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد.

رییس کل دادگستری استان فارس در سخنانی با اشاره به عملکرد موفق ستاد دیه استان در سنوات اخیر با کمک جامعه خیرین و معتمدین استان، گفت: علی رغم این تلاش‌ها هم اکنون بیش از ۱۶۰۰ نفر زندانی جرائم غیر عمد در زندان‌های استان فارس وجود دارد که جا دارد از همه ظرفیت‌های اداری، فرهنگساز، خیرین و ... استان برای کاهش این آمار و کمک به آزادی این افراد که انگیزه مجرمانه ا در وقوع جرم نداشته‌اند، استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین رجائی نسب در این نشست که با حضور استاندار فارس نیز همراه بود، با اشاره به ارزش و اجر و ثواب والائی که در کمک به رهائی افراد محق مساعدت و نیازمند جرایم غیر عمد از زندان وجود دارد اظهار کرد: این رویکرد و همت حقیقتا یک توفیق الهی است، همچنین همت بلند مردم خیرین استان در اقدامات خیریه و حمایتی زبانزد است، لذا از استاندار فرهیخته فارس، جامعه خیرین و آحاد مردم تقاضا داریم برای کمک به رهائی همنوعان خود که به سبب جرائم غیر عمد در زندان بسر می‌برند، نهاد ستاد دیه را بعنوان متولی کمک رسانی به این قشر از جمعیت کیفری، یاری رسانند.

مدیر کل زندان‌های فارس نیز در این نشست با بیان اینکه در سنوات گذشته امثال این جلسات برگزار و موجب ایجاد همدلی و مواسات شده و با برکت‌های با ارزشی همراه بوده است، اظهار کرد: حضور پر برکت نهاد‌های خیر خواه و اجتماع مدار مانند آستان قدس رضوی، آستان مقدس شاهچراغ (ع)، سپاه فجر، بسیج حقوقدانان، اصناف، اتاق بازرگانی استان، خیرین و... موجبات آزادی جمع کثیری از زندانیان جرایم غیر عمد را در طول سالیان اخیر فراهم ساخته است.

او اشاره کرد: بعنوان مثال در سال گذشته با همت این عزیزان و جامعه خیرین استان تعداد ۹۲۲ نفر زندانی جرایم غیر عمد از زندان‌های فارس آزاد شده‌اند؛ همچنین در نیمه نخست سال جاری نیز تعداد ۲۹۶ زندانی جرائم غیر عمد از زندان‌های فارس آزاد شده، کل بدهی آنان بیش از ۹۶۶ میلیارد تومان بوده که برای آزادی این تعداد افزون بر ۲۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تخفیف و گذشت از شکات اخذ شده، آورده زندانیان بیش از ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده، بیش از ۵۶۰ میلیارد تومان اعسار پذیرفته شده است، ۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز کمک بلاعوض و تسهیلات وام و ... اعتبار صرف شده است.

اسحاق ابراهیمی افزود: در حال حاضر ۱۶۲۲ زندانی جرایم غیر عمد با بدهی ۴۵۰۰ میلیارد تومان در زندان بسر می‌برند که فقط ۲ نفر با بدهی کمتر از ۲۰ میلیون تومان در زندان هستند که مبین بالارفتن نرخ بدهکاری زندانیان غیر عمد مالی است و میتوان ریشه آن را در تبعات اقتصادی، فقر دانش‌های حقوقی و... جست‌و‌جو کرد و این وضعیت نیازمند همتی والاتر از روال معمول برای کمک به ستاد دیه و آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد است.

مدیرعامل ستاد دیه استان فارس در ادامه اظهار داشت:زندان حقیقتا جای افراد بدهکار نیست، جای افراد مجرم و بزهکار است، ما هر وقت با خانواده‌های زندانیان جرایم غیر عمد مواجه می‌شویم بواسطه شرایط سخت مترتب بر آنان در نبود سرپرست خانواده و نان آورشان عمیقا متاثر و اندوهبار می‌شویم.

مدیرکل زندان‌های فارس در خاتمه با اشاره به تفاهمنامه همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور، اظهار داشت: امیدواریم با حمایت شخص استاندار فارس و بسیج ادارات، شرکتها، نهاد‌ها و... در حوزه مسئولیت فردی و اجتماعی برای رفع مشکل و آزادی زندانیان جرایم غیر عمد و کمک به خانواده هایشان شاهد اقدامات و جریان سازی مؤثر و عاجل باشیم.

استاندار فارس هم در این نشست با بیان اینکه مجازات حبس و زندان آثار و تبعات بسیار و بعضا غیر قابل جبرانی را برای خانواده فرد مجرم بدنبال دارد اظهار داشت: در واقع این خانواده زندانی است که متاثر از جرم فرد و مجازات، تنبیه می‌شود و این تبعات برای خانواده‌های زندانیان جرایم غیر عمد شدیدتر است.

حسینعلی امیری ادامه داد: تبعات ناشی از تحریم‌های شوم استکبار، عوامل اقتصادی و اجتماعی و... در افزایش مشکلات من جمله ازدیاد آمار زندانیان و علی الخصوص زندانیان جرایم غیر عمد تاثیر گزار است، زیرا رونق اقتصادی موجب کاهش آمار جرایم و کاهش روند رونق اقتصادی به افزایش جرم در جامعه می‌انجامد.

نماینده عالی دولت در فارس اقدام برای آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد از زندان‌ها را نه صرفا یک تکلیف اداری بلکه یک وظیفه انسانی و اسلامی دانست و ادامه داد: معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس برای پیگیری این مشکل معضل اجتماعی مسئولیت خواهند یافت تا در قالب کارگروهی با عضویت رییس کل دادگستری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری، دادستان مرکز فارس، مدیر کل زندان‌های استان، مدیرکل کمیته امداد و تعداد دیگری از مدیران مؤثر برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

گفتنی است این نشست با مصوباتی برای اجرای تفاهم نامه منعقده فی مابین ستاد دیه کشور و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در استان فارس همراه بود.