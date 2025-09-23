قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۱ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۱ مهر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۷۶۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۳۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۸۹۵،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۹ شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳۰ شهریور ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
سد‌های تهران در آستانه بحران
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
بهرامن: یک تیم اقتصادی در مذاکرات سیاسی حضور یابد
سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
آخرین اخبار
تغییر ساعات کاری ساتنا و چکاوک از اول مهرماه
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور
بهرامن: یک تیم اقتصادی در مذاکرات سیاسی حضور یابد
امنیت و ثبات اقتصادی با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور محقق می‌شود
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
عرضه نفت گاز در بورس برای تامین مالی نوسازی ناوگان فرسوده
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو برای صادرات
هشدار پایش مزارع نسبت به آفت برگ خوار پاییزه به کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
سد‌های تهران در آستانه بحران
سقف نرخ کارمزد شرکت­‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه­‌گذاری وجوه مشتریان تعیین شد
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
تعامل گمرک و راهداری گامی مهم در مدیریت موفق مرزهاست
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خروج پول حقیقی حدود ۱۷۶ میلیارد تومانی از بازار سرمایه
آمادگی برای آغاز سال زراعی جدید/ خلائی در تامین کود‌های کشاورزی وجود ندارد
۵۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی رفع تعرض شد
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
افتتاح ۲۰۵ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
افزایش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
بررسی دلایل برگشت چک صیادی/ نقش سامانه محچک چیست؟
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
علی‌آبادی: هر دانش آموز یک همیار آب و برق در خانه است
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
رفیع‌زاده: تحول و توسعه کشور از مدارس آغاز می‌شود