کارشناس کشاورزی از کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه در بازار از نیمه مهرماه در بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی از افزایش عرضه میوه و صیفی در میدان مرکزی خبر داد و گفت: ورودی بار میدان مرکزی به ۱۸ هزارتن رسیده که این امر منجر به کاهش ۱۰ تا ۲۰ هزارتومانی قیمت برخی اقلام میوه شده است.

وی با بیان اینکه مشکلی در عرضه میوه نداریم، افزود: نرخ کنونی هرکیلو سیب لبنانی ۷۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب سفید ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، سیب گالا ۸۰ هزارتومان، گلابی ۹۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، آلو قطره طلا ۶۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۶۰ تا ۹۰ هزارتومان، انجیر زرد ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، خیار ۳۵ تا ۵۰ هزارتومان، شلیل شمس ۱۱۰ هزارتومان، هلو ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، هندوانه ۲۰ تا ۲۷ هزارتومان، خربزه ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان و پسته تازه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان است.

دارایی نژاد وضعیت عرضه میوه های نوبرانه پاییز را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو نارنگی ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان، پرتقال کوهی ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، کیوی ۹۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، انار ۵۰ تا ۸۰ هزارتومان و لیموشیرین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان است. 

کارشناس کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه میوه های وارداتی نداریم، افزود: نرخ کنونی هرکیلو موز اکوادور ۱۳۰ هزارتومان، موز هندی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۳۰ هزارتومان، موز پاکستان ۱۰۰ هزارتومان، انبه ۱۷۰ تا ۲۱۰ هزارتومان و هرکارتن آناناس یک میلیکن و ۴۰۰ هزارتومان است‌.

وی قیمت هرکیلو گوجه فرنگی را ۱۰ تا ۲۰ هزارتومان، سیب زمینی ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، پیاز ۱۲ تا ۱۸ هزارتومان، کاهو ۳۰ تا ۴۵ هزارتومان و سبزی ۴۰ هزارتومان اعلام کرد.

فعال میدان مرکزی میوه و تره بار درباره آینده بازار میوه گفت: برآوردها حاکی از آن است که از ۱۵ تا ۲۰ مهرماه، قیمت میوه های سردرختی ۱۰ درصد کاهش یابد. 

برچسب ها: میوه های پاییز ، بازار میوه ، قیمت میوه
خبرهای مرتبط
قیمت میوه‌های پاییز مطلوب است
میوه ارزان شد/ کمبودی در عرضه میوه های نوبرانه پاییز نداریم
بازار میوه با عرضه انبوه نوبرانه‌های پاییز متعادل می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
وعده ی سر خرمن

مردم ، هجوم ببرید برای خرید
وقتی مسئولین میگن ، میاد پایین
یعنی حسابی میخواد بره بالا
بشتابید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
انبه کیلویی ۳۰۰ هزار تومان داره عرضه میشه در سطح شهر
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
خودتونید.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
کاهش قیمت تو فصل میوه نداشتیم، الان که پاییز شد رفتیم تو فاز کاهش قیمت، چقدر شماها وقیح و دروغگو شدید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
خودتی نویسنده خبر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
خیلی زحمت شد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
هرهفته میگه پایین نمیاد ولی بیشترم میشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۰۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
هیچی پایین نیومده نویسنده در قرن ۵ به سر می بره؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
چی ،پایین میاد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
میوه زیر یکصد هزارتومان وجود ندارد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
م
۱۱:۰۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
خدایا ترا به منتقم بودنت قسم تمام باغات ایران بر اثر خشکسالی خشک شود.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
سلام و عرض ادب
فعال عزیز و بزرگوار به قیمت لیمو ترش هم گریزی میزدید خالی از لطف نبود قیمتش در سطح شهر ۲۰۰ و ۳۰۰ را هم رد کرده در صورتیکه سال گذشته چنین وقتی نهایتا ۲۰ تا ۳۰ هزار بود
ی واکاوی میشد شهروندان هم در جریان علتش قرار می گرفتند احتمالا با قیمت دلار و طلا قیمت گذاری میشه و کورس گذاشته در حالی که محصول کشور خودمون هست و بوفور در کشور تولید میشه و محصول وارداتی نیست
دریغا که شرایط بگونه ای شده که دیگه حتی محصول تولیدی داخل کشور هم قابل خرید نیست به امید رسیدگی مسئولین محترم
سپاس
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
متوسط قیمت میوه خوب بالای 100 هزار تومن است ، حالا 10 درصد کمتر دردی را دوا نمی کند. میوه هم مثل گوشت ، برنج و حبوبات شده آرزو برای اکثر مردم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
این قیمت ها کجاست تا بریم بخریم .
دیروز یک کیلو سبزی و یک عدد کاهو ۱۸۸ هزار تومان شد. تو یه شهرستان تازه. وای به حال مراکز استانها
میوه کمتر از صد و پنجاه نبود . خیار سبز پنجاه بود
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
خیارسبز؟؟؟ مگه خیار بجز سبز رنگ دیگه ای هم داریم!؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
یرو بابا میوه از پارسال ۳ برابر شده میوه های که پارسال ۳۵تا ۵۰ تومن بود در سال قبل امسال ۱۲۰ تا ۱۵۰ تومن شده بود میوه های خاص مثل گیلاس و آلبالو که بماند ،آیا درآمد مردم ۳ برابر شده ؟
۰
۱۲
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
امن‌ترین مسیر بین آسیای مرکزی و اروپا با تکمیل کریدور ارس کلید خورد
تضاد میان وعده‌ها و اجرا؛ از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج تا سهام عدالت برای وثیقه
جزییات حادثه خروج قطار تهران_ مشهد از ریل
آیا مکانیسم ماشه می‌تواند بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد؟
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
میانگین مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور؛ ۱۴۰ میلیون لیتر در روز
پرداخت ۱.۶ میلیارد دلار تسهیلات برای راه‌آهن رشت-آستارا
۱۵ درصد از نیروگاه‌ها می‌توانند از سوخت مازوت استفاده کنند
آخرین اخبار
ناترازی برق در استان تهران کاهش یافت+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
بازنگری در دستورالعمل برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز
۳۲۰۶ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت شد
از ابتدای سال تاکنون مجموعا بیش از ۲۷ میلیارد دلار از نیازهای وارداتی تأمین شده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
پیشرفت فیزیکی بیمارستان گیلان به ۹۰ درصد رسید
ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده
گواهی سپرده بیت‌کوین در راه بورس کالا
نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد
امضای نقشه راه همکاری اقتصادی بین ایران و اتحادیه اورآسیایی
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
طرح توسعه اپرون فرودگاه رشت به زودی آغاز می شود+ فیلم
سامانه املاک واسکان چشم انتظار کاهش کم کاری بانک مرکزی در اتصال
جزییات حادثه خروج قطار تهران_ مشهد از ریل
تبادل ۸۷ درصد از کالا بین ایران و اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر
پرداخت حدود ۱۲۰ همت وام ازدواج و فرزند به ۳۵۰ هزار متقاضی طی ۶ ماه توسط شبکه بانکی
تمامی خطوط در مسیر ایستگاه راه آهن مشهد باز است/ مشکلی برای مسافران رخ نداد
قیمت بلیت در برخی از مسیر‌های به دلیل مازاد صندلی کاهش یافت/ مشکل ناوگان هوایی در برخی از شهر‌ها داریم+ فیلم
خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت ایران توسط چین+ فیلم
میانگین مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور؛ ۱۴۰ میلیون لیتر در روز
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه
مقابله با پولشویی در بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
۱۵ درصد از نیروگاه‌ها می‌توانند از سوخت مازوت استفاده کنند
تضاد میان وعده‌ها و اجرا؛ از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج تا سهام عدالت برای وثیقه
پرداخت ۱.۶ میلیارد دلار تسهیلات برای راه‌آهن رشت-آستارا
آیا مکانیسم ماشه می‌تواند بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد؟
امن‌ترین مسیر بین آسیای مرکزی و اروپا با تکمیل کریدور ارس کلید خورد
اسنپ بک‌ مانعی برای تجارت ما نیست
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز جمعه