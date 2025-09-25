کارشناس کشاورزی از کاهش ۱۰ درصدی قیمت میوه در بازار از نیمه مهرماه در بازار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی از افزایش عرضه میوه و صیفی در میدان مرکزی خبر داد و گفت: ورودی بار میدان مرکزی به ۱۸ هزارتن رسیده که این امر منجر به کاهش ۱۰ تا ۲۰ هزارتومانی قیمت برخی اقلام میوه شده است.

وی با بیان اینکه مشکلی در عرضه میوه نداریم، افزود: نرخ کنونی هرکیلو سیب لبنانی ۷۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب سفید ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، سیب گالا ۸۰ هزارتومان، گلابی ۹۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، آلو قطره طلا ۶۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۶۰ تا ۹۰ هزارتومان، انجیر زرد ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، خیار ۳۵ تا ۵۰ هزارتومان، شلیل شمس ۱۱۰ هزارتومان، هلو ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، هندوانه ۲۰ تا ۲۷ هزارتومان، خربزه ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان و پسته تازه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان است.

دارایی نژاد وضعیت عرضه میوه های نوبرانه پاییز را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو نارنگی ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان، پرتقال کوهی ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، کیوی ۹۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، انار ۵۰ تا ۸۰ هزارتومان و لیموشیرین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان است.

کارشناس کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه میوه های وارداتی نداریم، افزود: نرخ کنونی هرکیلو موز اکوادور ۱۳۰ هزارتومان، موز هندی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۳۰ هزارتومان، موز پاکستان ۱۰۰ هزارتومان، انبه ۱۷۰ تا ۲۱۰ هزارتومان و هرکارتن آناناس یک میلیکن و ۴۰۰ هزارتومان است‌.

وی قیمت هرکیلو گوجه فرنگی را ۱۰ تا ۲۰ هزارتومان، سیب زمینی ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، پیاز ۱۲ تا ۱۸ هزارتومان، کاهو ۳۰ تا ۴۵ هزارتومان و سبزی ۴۰ هزارتومان اعلام کرد.

فعال میدان مرکزی میوه و تره بار درباره آینده بازار میوه گفت: برآوردها حاکی از آن است که از ۱۵ تا ۲۰ مهرماه، قیمت میوه های سردرختی ۱۰ درصد کاهش یابد.