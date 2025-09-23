باشگاه خبرنگاران جوان- علی جزینی زاده مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان از نوگشایی فرودگاه شهدای بم پس از یک سال تعطیلی به دلیل بهسازی سطوح پروازی باند این فرودگاه که تنها فرودگاه شرق استان کرمان به شمار می‌رود خبر داد و گفت: ظهر امروز اولین پرواز در این فرودگاه در مسیر تهران به بم با موفقیت انجام شد.

وی افزود: امور بهسازی کامل باند ۳۴۵۰ متری فرودگاه شهدای شهر بم با رعایت اصول و ضوابط فنی خاص و با صرف اعتباری بالغ بر ۳هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوائی کشور پایان یافت.

جزینی زاده با اشاره به افزایش حجم پرواز‌ها در این فرودگاه بیان کرد: پیش از این هواپیما‌های بدنه متوسط و کوتاه برد مجاز به فرود در این فرودگاه بودند که هم اکنون و پس از بهسازی و ارتقاء فنی و عمرانی صورت گرفته روی این باند، هم اکنون هواپیما‌های پهن پیکر و بلند برد نیز مجاز به نشست و برخاست روی باند این فرودگاه خواهند بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو