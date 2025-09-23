مهلت ارسال آثار به هشتمین دوره جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی تا روز سه شنبه پانزدهم مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط‌عمومی خانه موسیقی ایران، درپی درخواست متقاضیان، مهلت ارسال آثار به هشتمین دوره جایزه دوسالانه بهترین کتاب موسیقی تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.

این جایزه با هدف حمایت و معرفی آثار برتر مکتوب در حوزه موسیقی برگزار می‌شود.

بر اساس این فراخوان، خانه موسیقی ایران پس از بررسی و داوری کتاب‌های منتشر شده در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۴، برترین آثار را در بخش‌های «تالیف» مشتمل بر آموزشی، پژوهشی و تاریخ موسیقی و «ترجمه» انتخاب خواهد کرد.

هر یک از این بخش‌ها یک برگزیده خواهد داشت و در مجموع چهار کتاب به‌عنوان بهترین آثار معرفی می‌شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ یک نسخه از اثر خود را به دبیرخانه جشن موسیقی به نشانی تهران، خیابان فاطمی غربی، نبش خیابان جمالزاده شمالی، پلاک ۲۷۰، خانه موسیقی ایران، کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۳۸۱۱ ارسال کنند.

برگزیدگان در دی سال جاری همزمان با برگزاری مراسم بیست‌ویکمین شب موسیقی خانه موسیقی ایران معرفی خواهند شد.

 

