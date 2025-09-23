باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالات متحده تا سقف ۱۰ میلیون دلار برای اطلاعات در مورد یک چهره ارشد مرتبط با حزبالله و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جایزه تعیین کرده است.
برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا روز سهشنبه این جایزه را برای اطلاعات در مورد علی قصیر، چهره ارشد شرکت گروه طلایی که آمریکا مدعی است به حزب الله لبنان کمک مالی می کند، تعیین کرد.
بر اساس این برنامه، قصیر متهم است که از موقعیت خود در این شرکت برای کمک به حزبالله و نیروی قدس به منظور تأمین بودجه و فرار از تحریمها از طریق فروش نفت، فولاد و کالاهای غیرقانونی دیگر استفاده کرده است.
همچنین ادعا شده است که او فعالیتهای مالی بین حزبالله و سپاه را هماهنگ میکرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا گفت هر فردی با اطلاعات درباره قصیر، شبکههای مالی حزبالله یا فعالیتهای مرتبط ممکن است واجد شرایط دریافت جایزه باشد.
منبع: رویترز