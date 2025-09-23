مدیر کل شیلات لرستان با اشاره به تولید سالانه بیش از ۴۲ هزار تن انواع آبزیان در استان گفت: پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال جاری به ۴۵ هزار تن افزایش پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  کیارش بیرانوند امروز صبح در همایش استانی آبزی‌پروران که در سالن همایش‌های شیلات لرستان برگزار شد، اظهار کرد: این نشست با هدف ارتقای سطح دانش و اطلاعات آبزی‌پروران در حوزه‌های بهداشت، کنترل بیماری‌ها و بهبود کیفیت خوراک آبزیان برگزار شد.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان شیلات، به‌روزرسانی دانش فنی فعالان این عرصه مطابق با علوم نوین است و برگزاری چنین همایش‌هایی گامی در جهت تحقق این هدف است.

مدیر کل شیلات لرستان با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ مزرعه پرورش ماهی در استان تصریح کرد: در این بخش به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۰ هزار نفر اشتغال دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه آبزی‌پروری است.

بیرانوند از تولید سالانه بیش از ۴۲ هزار تن انواع آبزیان در استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال جاری به ۴۵ هزار تن افزایش پیدا کند.

وی با تأکید بر پتانسیل‌های طبیعی استان از جمله رودخانه‌های متعدد، ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، می‌توان تولید آبزیان در لرستان را در سال‌های آینده به بیش از ۱۰۰ هزار تن رساند.

بیرانوند خاطرنشان کرد: با حمایت استاندار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگان مردم در مجلس، بهره‌برداری از مجتمع‌های جدید آبزی‌پروری در دستور کار قرار دارد که می‌تواند بیش از ۲۰ هزار تن به ظرفیت تولید استان اضافه کند.

منبع: روابط عمومی اداره کل شیلات استان لرستان

برچسب ها: شیلات ، لرستان
