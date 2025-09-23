استاندار گیلان با بیان اینکه دریا ، گردشگری و کشاورزی از مزیت های ارزشمند گیلان است، گفت : مسئله پسماند گیلان معضل ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و همچنین تبریک آغاز سال تحصیلی گفت : اول مهر ، آغاز سال تحصیلی بر همه خانواده های گیلانی و اصحاب علم دانش فرخنده و مبارک باشد.

استاندار گیلان با بیان اینکه کمبود آب، برق یکی از معضلات پیش روی ۲ فصل گذشته در استان بود، گفت : همکاری عموم مردم با قطعی برق در این ایام جای تقدیر و تشکر دارد.



وی به نعمت پر برکت باران در گیلان اشاره و تصریح کرد : طی چند ماه اخیر بیش از ۱۰۰۰ میلی متر باران در گیلان باریده است.‌

حق شناس افزود : اکثر استان های کشور به دلیل عدم بارندگی، و کمبود آب، آب شور دریا را تبدیل به آب شیرین می کنند اما آب شیرین از گیلان به سمت دریا می رود.

استاندار گیلان به معضلات زیست محیطی در گیلان اشاره و خاطر نشان کرد : پسماندمسئله اول باید در گیلان باشد ، به این معضل باید نگاه ملی شود.

وی با تاکید بر اینکه آمایش سرزمینی در کشور و به طبع آن در استان باید درست تدوین شود، افزود : با برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان از ظرفیت های بالا در هر منطقه به نحو احسن بهره گرفت.



حق شناس به مزیت های و ظرفیت های بالای گیلان در حوزه های مختلف اشاره و خاطر نشان کرد : دریایی، گردشگری و کشاورزی از مزیت های ارزشمند گیلان شمرده می شود.



وی با تاکید بر اینکه از ظرفیت های دریایی استان آنگونه که باید و شاید بهره گرفته نشده است، گفت : آموزش و مهارت در بخش گردشگری مورد توجه شود.



استاندار گیلان با اشاره به اینکه تقاضا برای گردشگری در گیلان وجود دارد، تصریح کرد: گاهی مسافران برای رسیدن به گیلان ، ۲۹ کیلومتر درصف ترافیک می ماند تا به استان سفر کنند.‌

حق شناس با بیان اینکه گردشگری در دنیا یک صنعت شمرده می شود، اظهار داشت: کل روسیه ، یک درصد تجارت در دریای خزر دارد.

در این نشست هر یک از خبرنگاران مشکلات استان را مطرح و خواستار رفع آن از نماینده عالی دولت در گیلان شدند‌ .