فرماندار درگز گفت: ساخت بزرگترین تونل در جاده‌های شرق کشور به طول سه هزار و ۵۰۰ متر، پس از سال‌ها توقف در درگز، اکنون به میزان ۴۲۰ متر پیشرفت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی بزم آرا فرماندار درگز گفت: حفاری این تونل که به «الله اکبر» معروف است، سال‌ها متوقف شده بود، اما در سال جاری دوباره از سرگرفته شده و اکنون ۴۲۰ متر از جبهه جنوبی حفاری صورت گرفته البته از سوی دیگر نیز حفاری آغاز شده است.

وی بیان کرد: اجرای این طرح یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان درگز است که تکمیل آن می‌تواند تحولی چشمگیر در حوزه حمل‌ونقل، رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در شهرستان ایجاد کند.

فرماندار درگز همچنین به اجرای جاده جدید درگز-کبکان-قوچان اشاره کرد و گفت: با تکمیل این تونل و همچنین مسیر کبکان طول جاده ارتباطی جدید از درگز به قوچان ۶۰ کیلومتر کاهش می‌یابد، حال آنکه مسیر کنونی درگز-قوچان از گردنه تیوان ۱۳۰ کیلومتر است.

حسین محمدزاده، نماینده مردم شهرستان درگز در بازدید روز گذشته از طرح اجرایی این تونل گفت: امیدوارم روند حفاری تونل با سرعت بیشتری پیش برود و مراحل نصب روشنایی و دیگر بخش‌های عمرانی نیز در اسرع وقت آغاز شود تا طرح در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

شهرستان کوهستانی و مرزی درگز با ۷۵ هزار نفر جمعیت در ۲۵۴ کیلومتری شمال مشهد و در جوار مرز ایران و ترکمنستان واقع است، این شهرستان علاوه بر چهار شهر درگز، لطف‌آباد، نوخندان و «چاپشلو»، ۱۳۶ روستا دارد که ۱۱۰ پارچه آن جمعیتی بیش از ۲۰ خانوار دارند.

