سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، سقف نرخ کارمزد شرکت­‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه­‌گذاری وجوه مشتریان را ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا سیدی، سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبات مربوط به بند (۱) یک‌هزار و بیست و هفتمین صورت‌جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، را ابلاغ کرد.

طبق مفاد این ابلاغیه، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بررسی گزارش ارائه شده در خصوص پیشنهاد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، با موضوع «درخواست تعیین کارمزد ارائه خدمات سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان»، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ کرد:

۱-۱- «سقف نرخ کارمزد هریک از شرکت‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز فعالیت از سازمان، متناسب با مدت ارائه خدمات در طول یک سال با نرخ دو در هزار (۰/۰۰۲) مبالغ مدیریت‌شده، تعیین شد».

۲-۱- کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار موظف است وفق تبصره سه ماده ۳ دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اصلاحات آن، نسبت به اصلاح قرارداد موضوع ماده مذکور با لحاظ این مصوبه و همچنین اخذ تأیید از کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند.

۳-۱- به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط شرکت‌های کارگزاری؛ مصوبه موضوع بند ۱-۱، سه ماه تقویمی پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه لازم الاجراست.

منبع: بازار سرمایه ایران (سنا)

برچسب ها: بازار سرمایه ، شرکت کارگزاری
خبرهای مرتبط
نزدیک به ۵۵ هزار نفر در طرح بیمه سهام، سبد دارایی خود را بیمه کردند
سود صندوق‌های با درآمد ثابت طبق روال معمول توزیع می‌شود
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
از تمدید بیمه سهام تا راه‌اندازی تابلو اوراق بدهی در بازار توافقی فرابورس/ نماگر‌های تالار شیشه‌ای به کدام سمت حرکت خواهند کرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ مهرماه ۱۴۰۴
واریز سود سهام عدالت وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است!
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خانواده دو شهید دانش آموز تبریزی خانه دار شدند+ فیلم
برنامه‌های مدیریت بار تا اطلاع ثانوی در استان تهران لغو شد
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۷۵۰ هزارتومان
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
۳۰۰ میلیون متر مکعب اختلاف عرضه و تقاضای گاز در ماه‌های سرد
آخرین اخبار
سد‌های تهران در آستانه بحران
سقف نرخ کارمزد شرکت­‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه­‌گذاری وجوه مشتریان تعیین شد
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
تعامل گمرک و راهداری گامی مهم در مدیریت موفق مرزهاست
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خروج پول حقیقی حدود ۱۷۶ میلیارد تومانی از بازار سرمایه
آمادگی برای آغاز سال زراعی جدید/ خلائی در تامین کود‌های کشاورزی وجود ندارد
۵۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی رفع تعرض شد
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
افتتاح ۲۰۵ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
افزایش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
بررسی دلایل برگشت چک صیادی/ نقش سامانه محچک چیست؟
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
علی‌آبادی: هر دانش آموز یک همیار آب و برق در خانه است
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
رفیع‌زاده: تحول و توسعه کشور از مدارس آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ مهرماه ۱۴۰۴
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم
خانواده دو شهید دانش آموز تبریزی خانه دار شدند+ فیلم
برنامه‌های مدیریت بار تا اطلاع ثانوی در استان تهران لغو شد
مراودات ریلی ایران و ازبکستان به ۲ میلیون تن بار خواهد رسید
ساخت ۵۰۰ مدرسه در کل کشور کلید خورد+ فبلم
هیچ کشور دیگری نمی‌تواند در خصوص نوع تعاملات ایران و آذربایجان تصمیم‌گیری کند
باران و رعد و برق در ۱۰ استان 
برنامه ریزی برای واگذاری ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های پنج کیلواتی پشت بامی در کل کشور+ فیلم
بازدید رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان از پروژه جلفا-کلاله و پل آغبند
واریز سود سهام عدالت وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است!