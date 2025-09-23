باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا سیدی، سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبات مربوط به بند (۱) یک‌هزار و بیست و هفتمین صورت‌جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، را ابلاغ کرد.

طبق مفاد این ابلاغیه، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بررسی گزارش ارائه شده در خصوص پیشنهاد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، با موضوع «درخواست تعیین کارمزد ارائه خدمات سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان»، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ کرد:

۱-۱- «سقف نرخ کارمزد هریک از شرکت‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز فعالیت از سازمان، متناسب با مدت ارائه خدمات در طول یک سال با نرخ دو در هزار (۰/۰۰۲) مبالغ مدیریت‌شده، تعیین شد».

۲-۱- کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار موظف است وفق تبصره سه ماده ۳ دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اصلاحات آن، نسبت به اصلاح قرارداد موضوع ماده مذکور با لحاظ این مصوبه و همچنین اخذ تأیید از کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند.

۳-۱- به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط شرکت‌های کارگزاری؛ مصوبه موضوع بند ۱-۱، سه ماه تقویمی پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه لازم الاجراست.

منبع: بازار سرمایه ایران (سنا)