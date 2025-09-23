باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - دکتر سیدمحمدرضا مرعشیان، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی قم در نشست تخصصی ارتقای سلامت شیر خام در قم که با حضور نمایندگان استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، اتحادیه دامداران و دیگر نهادهای مرتبط در اداره کل دامپزشکی استان قم و با هدف بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت بهداشتی شیر خام برگزار شد، گفت: رعایت ضوابط قرنطینه‌ای سازمان دامپزشکی کشور، پایه‌ای‌ترین اصل در تضمین سلامت شیر خام است. اگر این ضوابط به‌درستی اجرا نشود، نمی‌توان انتظار داشت که محصول نهایی از نظر بهداشتی قابل اعتماد باشد.

او با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر زنجیره تولید شیر خام افزود: سلامت شیر باید از مرحله دامداری تا کارخانه‌های لبنی حفظ شود. این زنجیره بهداشتی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که هیچ خللی در کیفیت محصول ایجاد نشود.

مرعشیان همچنین به وضعیت مراکز عرضه شیر خام در سطح استان اشاره کرد و گفت: ارزیابی این مراکز و تعیین تکلیف آن‌ها، گامی مهم در جهت اعمال نظارت‌های مؤثرتر و ارتقای سلامت عمومی است.

او در ادامه بر نقش آموزش در تحقق استانداردهای بهداشتی تأکید کرد و اظهار داشت: از دامداران فعال در مزرعه گرفته تا کارشناسان مستقر در کارخانه‌های لبنی، همگی باید با اصول بهداشتی آشنا باشند و آن‌ها را به‌درستی اجرا کنند. آموزش هدفمند و ترویج فرهنگ سلامت، لازمه تحقق این هدف است.

مرعشیان گفت: تلاش‌های مستمر مجموعه دامپزشکی در حفظ سلامت عمومی جامعه ادامه دارد و امیدواریم با استمرار همکاری‌های بین‌بخشی و اجرای دقیق ضوابط بهداشتی، کیفیت شیر خام تولیدی در استان قم به سطح مطلوب‌تری ارتقا یابد.

در پایان این جلسه، گزارشی از اقدامات نظارتی اداره کل دامپزشکی قم در زمینه پایش بهداشتی شیر خام طی سال گذشته ارائه شد