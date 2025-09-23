باشگاه خبرنگاران جوان - سد‌های تهران شامل ماملو، لتیان و لار در سامانه آبرسانی شرق تهران و سد امیرکبیر و طالقان در سامانه آبرسانی غرب تهران در آغازین روزی سال آبی جدید (ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا آخر شهریور ۱۴۰۵) وضعیت آبی نامناسبی دارند.

بر این اساس، سد امیرکبیر با داشتن ۳۰ میلیون متر مکعب آب و ۷۳ درصد عقب ماندگی نسبت به سال گذشته قرار دارد.

سد لار ۲۴ میلیون متر مکعب آب دارد و میزان عقب ماندگی آن ۴۳ درصد است.

سدلتیان و ماملو هر دو فقط ۴۱ میلیون متر مکعب آب دارند و عقب ماندگی آنها ۴۸ درصد است.

سد طالقان، اما در این میان از وضعیت نسبتا بهتری برخودار است. موجودی آب سد طالقان ۱۷۵ میلیون متر مکعب است با این حال ۳۴ درصد عقب ماندگی هم دارد.

میزان بارش‌های تهران در سال آبی گذشته هم گرچه ۱۵۹.۷ میلیمتر است، اما نسبت به دوره بلندمدت ۴۲ درصد کاهش دارد.

این وضعیت نشان می‌دهد که وضعیت منابع آبی تهران چندان مناسب نیست.

در همین زمینه به‌تازگی عیسی بزرگ زاده سخنگوی آب گفته است: ارزیابی‌های ما می‌گوید که در مهر ماه سد‌های کرج لار و ماملو به احجام مرده می‌رسند و سد لتیان هم در آبان ماه به این نقطه خواهد رسید.

احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی نیز معتقد است: منطقه خاورمیانه با خشکسالی‌های شدید و کاهش منابع آب روبه‌رو شده است و خشکسالی سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ یکی از شدیدترین خشکسالی‌ها، همراه با دمای بیش از نرمال در ایران و منطقه، سبب خشکی بیش از پیش اغلب مناطق ایران و خاورمیانه شد.

وی ادامه داد: همچنین تعداد قابل توجهی از سد‌های بزرگ کشور مانند سد‌های واقع در استان تهران، خراسان رضوی و مرکزی به آستانه «روز صفر آبی» رسیده‌اند و حتی خطر آسیب رسیدن به ساختار بدنه سد‌ها نیز وجود دارد.

وظیفه هشدار داد: کلانشهر تهران در آستانه «روز صفر» برای تامین آب از منابع سطحی قرار دارد و برداشت آب از منابع زیرزمینی آن با چنان سرعتی مواجه است که با بالاترین افت سطح منابع زیرزمینی و فرونشست زمین مواجه است. این وضعیت آینده ناپایداری را برای زمین و انسان ترسیم می‌کند.

منبع: ایرنا