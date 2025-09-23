باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق عظیمی فر، معاون وزیر نفت با اعلام خبر پذیرش اوراق صرفه جویی نفت گاز در بورس انرژی گفت: از ابتدای دولت چهاردهم معتقد بودیم که شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران به عنوان متولی زنجیره تامین سوخت کشور بایستی به طور جدی به حوزههای مدیریت مصرف و بهینه سازی ورود نماید؛ بنابراین برنامههای عملیاتی در حوزه سیاستهای مدیریت مصرف به ویژه مقوله نوسازی ناوگان در این شرکت تدوین شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در ادامه با تشریح ظرفیتهای قانونی برای نوسازی ناوگان اضافه کرد: مصوبههای شورای اقتصاد براساس سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ظرفیتهای قانونی خوبی در اختیار دولت قرار داده است، اما متاسفانه موضوع نوسازی ناوگان در سالهای اخیر توفیقی نداشته است؛ بنابراین در گام نخست، اقدام به آسیبشناسی موانع اجرایی شدن طرحهای نوسازی ناوگان نمودیم که به طور خلاصه میتوان اهم موانع موجود را در دو دسته بیان کرد. دسته اول، تامین مالی طرحها و تادیه دیون سرمایهگذاران طرحهای مزبور بود که موجب سلب اعتماد سرمایهگذاران و نهادهای مالی شده بود و دسته دوم، پیچیدگی فرآیند نوسازی ناوگان با حضور ذینفعان متعدد بود که این موضوع نیز نیاز به تسهیلگری داشت.
عظیمیفر با تاکید بر تغییر رویکرد شرکت ملی پالایش و پخش از صرفا عرضه محوری به مدیریت مصرف توام با افزایش تولید در خصوص تامین مالی طرحهای نوسازی ناوگان افزود: به منظور اطمینان خاطر سرمایهگذاران، اقدام به استفاده از ظرفیت گواهی صرفهجویی نفتگاز مندرج در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نمودیم. بدین منظور، پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت نفت، فرآیند پذیرش گواهی صرفهجویی نفتگاز در بورس انرژی را آغاز نمودیم که خوشبختانه این موضوع در شهریور امسال به سرانجام رسید. این بدان معنی است که سرمایهگذاران طرح به ازای سرمایهگذاری در طرحهای نوسازی ناوگان مشمول دریافت اوراق صرفهجویی نفت گاز میشوند که در بورس انرژی و با سازوکار بازار قابل فروش و انتقال به غیر است.
معاون وزیر نفت افزود: همچنین برای تضمین تسویه گواهی صرفهجوییهای صادره و کاهش نکول پذیری آن، انعقاد قرارداد با بانک عامل حساب بهینهسازی با همکاری وزارت نفت در دست اقدام است. از طرف دیگر، شرکت ملی پالایش و پخش با هدف بازارسازی و شکلگیری تقاضا در ماه گذشته اقدام به عرضه فیزیکی نفت گاز برای تامین نیاز مازاد بر سقف صنایع، معادن و اصناف کرد.
منبع: صدا و سیما