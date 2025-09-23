باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب گسترش همکاری‌های رسانه‌ای و فرهنگی میان ایران و پاکستان و با پیگیری واحد مبادلات برنامه اداره کل امور بین‌الملل، سریال پرمخاطب ایرانی «مادرانه» که در شبکه سحر به اردو دوبله شده است؛ برای نخستین بار از تلویزیون ملی پاکستان (PTV) روی آنتن رفت.

نخستین قسمت این مجموعه جمعه ۲۸ شهریورماه ساعت ۹:۱۰ شب از شبکه PTV Home پخش شده و ادامه آن نیز هر هفته در همین زمان تقدیم مخاطبان خواهد شد.

به گفته مجید هاشمی فرا، مدیر دفتر صداوسیما در اسلام آباد، این اقدام در پی تلاش‌های مستمر دفتر نمایندگی سازمان و بر اساس تفاهم‌نامه همکاری رسانه‌ای میان صداوسیما و تلویزیون ملی پاکستان به ثمر نشسته است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه که در اسفند ۱۴۰۳ امضا شد، نقطه عطفی در تاریخ روابط رسانه‌ای دو کشور محسوب می‌شود. طبق مفاد این توافق، دو طرف بر تبادل تولیدات تلویزیونی و سینمایی توافق کردند؛ به گونه‌ای که مجموعه‌ای از سریال‌ها و فیلم‌های برجسته ایرانی در تلویزیون ملی پاکستان پخش خواهد شد و در مقابل، تولیدات رسانه‌ای پاکستان نیز در ایران به نمایش گذاشته می‌شود.

تلویزیون ملی پاکستان؛ بزرگ‌ترین رسانه دولتی کشور

تلویزیون ملی پاکستان (Pakistan Television Corporation) که به اختصار PTV شناخته می‌شود، قدیمی‌ترین و پرنفوذترین رسانه تصویری این کشور است. این شبکه در سال ۱۹۶۴ آغاز به کار کرد و امروز با بیش از ۱۰ کانال تخصصی در حوزه‌های خبری، ورزشی، فرهنگی و سرگرمی، گسترده‌ترین پوشش تلویزیونی در پاکستان را در اختیار دارد.

این شبکه به دلیل وابستگی به دولت و ماهیت ملی خود، در تمامی مناطق پاکستان ـ از شهر‌های بزرگ تا دورافتاده‌ترین روستا‌ها ـ در دسترس است و میلیون‌ها بیننده دائمی دارد. این شبکه همچنین ازطریق ماهواره برای مخاطبان برون‌مرزی نیز پخش می‌شود و در جامعه پاکستانی‌های مقیم خارج جایگاه ویژه‌ای دارد.

شبکه PTV Home به‌عنوان زیرمجموعه اصلی و پرمخاطب تلویزیون ملی، محور اصلی پخش مجموعه‌های نمایشی و سریال‌های خارجی است.

طی سال‌های اخیر این شبکه با نمایش سریال‌های پرطرفدار خارجی به ویژه آثار ترکیه‌ای، رکورد‌های بالای بیننده را ثبت کرده و همواره جزو پربیننده‌ترین کانال‌های پاکستان بوده است.

محبوبیت این تولیدات نشان می‌دهد که مخاطبان پاکستانی علاقه ویژه‌ای به آثار فرهنگی دیگر کشور‌ها دارند و همین امر بستر مناسبی برای معرفی سریال‌های ایرانی فراهم کرده است.

اهمیت پخش «مادرانه»

اکنون، پخش سریال ایرانی «مادرانه» از PTV Home را می‌توان نخستین گام عملی برای حضور آثار تلویزیونی ایران در پرمخاطب‌ترین شبکه نمایشی پاکستان دانست. اقدامی‌که ناظران آن را فرصتی برای معرفی فرهنگ، هنر و ارزش‌های اجتماعی ایران به میلیون‌ها خانواده پاکستانی ارزیابی می‌کنند.

کارشناسان رسانه معتقدند این همکاری نه‌تنها در تقویت پیوند‌های فرهنگی و مردمی میان دو کشور مؤثر است، بلکه با توجه به گستره پخش تلویزیون ملی پاکستان، می‌تواند آغازگر موج تازه‌ای از دیپلماسی فرهنگی و رسانه‌ای ایران در منطقه باشد.

مقام‌های رسانه‌ای پاکستان اعلام کرده‌اند که تلویزیون ملی این کشور در حال بررسی چند محصول دیگر از تولیدات رسانه ملی ایران است که در آینده نزدیک در فهرست پخش شبکه‌های مختلف PTV قرار خواهد گرفت. این موضوع نیز در پی پیگیری‌های دفتر نمایندگی سازمان در اسلام‌آباد و اداره کل امور بین‌الملل در دستور کار قرار گرفته است.

