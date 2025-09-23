نایب رئیس اتاق ایران در نشست با دبیر شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد کرد که یک تیم اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کنار مذاکرات سیاسی حضور یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سه‌شنبه اول مهر ماه در نشست هیئت رییسه اتاق ایران با دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در محل سالن جلسات طبقه دهم اتاق ایران برگزار شد، گفت: امروز در اتاق بازرگانی در تمامی زمینه‌ها ظرفیت‌های قابل اتکایی وجود دارد که اگر از ظرفیت‌های اتاق در شرایط فعلی کشور در مسیر مذاکرات سیاسی استفاده نشود، قطعا اشتباه است. 

نایب رئیس اتاق ایران افزود: به دلیل عدم شناخت ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، از خیلی فرصت‌ها جا مانده‌ایم. این باعث می‌شود که ما در مذاکرات اقتصادی عقب بمانیم. اکنون در کنار مذاکرات سیاسی، انتظار داریم ظرفیت‌های اقتصادی نیز به درستی دیده شوند.

بهرامن با ارائه پیشنهاد حضور یک تیم اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کنار مذاکرات سیاسی، گفت: وقتی مباحث اقتصادی نیز در کنار مذاکرات سیاسی مطرح شود، پوشش رسانه‌ها متوجه ظرفیت‌های اقتصادی ایران نیز می‌شود و این یک نوع ارزش‌افزوده برای ایران ایجاد می‌کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور می‌تواند در کنار جریان‌ها و مذاکرات نقش اساسی ایفا نماید.

منبع: اتاق ایران

برچسب ها: اتاق ایران ، ثبات اقتصادی
خبرهای مرتبط
صمدزاده:
امنیت و ثبات اقتصادی با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور محقق می‌شود
افزایش ۲.۲ برابری صادرات ایران به آفریقا در چهار ماه نخست امسال
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ مهرماه ۱۴۰۴
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خانواده دو شهید دانش آموز تبریزی خانه دار شدند+ فیلم
برنامه‌های مدیریت بار تا اطلاع ثانوی در استان تهران لغو شد
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
سد‌های تهران در آستانه بحران
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
آخرین اخبار
بهرامن: یک تیم اقتصادی در مذاکرات سیاسی حضور یابد
امنیت و ثبات اقتصادی با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور محقق می‌شود
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
عرضه نفت گاز در بورس برای تامین مالی نوسازی ناوگان فرسوده
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو برای صادرات
هشدار پایش مزارع نسبت به آفت برگ خوار پاییزه به کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
سد‌های تهران در آستانه بحران
سقف نرخ کارمزد شرکت­‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه­‌گذاری وجوه مشتریان تعیین شد
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
تعامل گمرک و راهداری گامی مهم در مدیریت موفق مرزهاست
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خروج پول حقیقی حدود ۱۷۶ میلیارد تومانی از بازار سرمایه
آمادگی برای آغاز سال زراعی جدید/ خلائی در تامین کود‌های کشاورزی وجود ندارد
۵۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی رفع تعرض شد
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
افتتاح ۲۰۵ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
افزایش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
بررسی دلایل برگشت چک صیادی/ نقش سامانه محچک چیست؟
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
علی‌آبادی: هر دانش آموز یک همیار آب و برق در خانه است
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
رفیع‌زاده: تحول و توسعه کشور از مدارس آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱ مهرماه ۱۴۰۴
اعطای سهام عدالت به جاماندگان در بودجه سال آینده جایی خواهد داشت؟+ فیلم