نایب رئیس اتاق ایران در نشست با دبیر شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد کرد که یک تیم اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کنار مذاکرات سیاسی حضور یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز سهشنبه اول مهر ماه در نشست هیئت رییسه اتاق ایران با دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که در محل سالن جلسات طبقه دهم اتاق ایران برگزار شد، گفت: امروز در اتاق بازرگانی در تمامی زمینهها ظرفیتهای قابل اتکایی وجود دارد که اگر از ظرفیتهای اتاق در شرایط فعلی کشور در مسیر مذاکرات سیاسی استفاده نشود، قطعا اشتباه است.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: به دلیل عدم شناخت ظرفیتهای اتاق بازرگانی، از خیلی فرصتها جا ماندهایم. این باعث میشود که ما در مذاکرات اقتصادی عقب بمانیم. اکنون در کنار مذاکرات سیاسی، انتظار داریم ظرفیتهای اقتصادی نیز به درستی دیده شوند.
بهرامن با ارائه پیشنهاد حضور یک تیم اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کنار مذاکرات سیاسی، گفت: وقتی مباحث اقتصادی نیز در کنار مذاکرات سیاسی مطرح شود، پوشش رسانهها متوجه ظرفیتهای اقتصادی ایران نیز میشود و این یک نوع ارزشافزوده برای ایران ایجاد میکند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور میتواند در کنار جریانها و مذاکرات نقش اساسی ایفا نماید.
منبع: اتاق ایران