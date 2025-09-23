با تصمیم خانواده یک بانوی کرمانی به اهدای عضو، دو کلیه این بانوی به ۲ بیمار نیازمند پیوند زده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شهراد تاج الدینی گفت: زنده یاد ملیحه فرامرزپور، ۵۰ ساله اهل و ساکن کرمان، دچار خونریزی مغزی شده بود.

وی افزود: وی در تاریخ ۲۷ شهریورماه در بیمارستان باهنر کرمان در بخش آی سی یو ۳ بیمارستان بستری شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان داشت: متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های کادر درمان بیمارستان باهنر، مرگ مغزی وی تایید شد و با نیک اندیشی خانواده وی، برداشت اعضای وی برای اهدای عضو در بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام شد.

تاج الدینی ادامه داد: پس از تایید مرگ مغزی و رضایت اهدای عضو از خانواده بیمار، در صبح روز سه شنبه اول مهرماه تحت عمل جراحی برداشت ارگان قرار گرفت.

وی بیان کرد: دو کلیه آن مرحوم نیز صبح امروز اول مهرماه برای پیوند به بیمارستان افضلی پور منتقل و به ۲ خانم میانسال پیوند زده شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از زحمات و تلاش‌های کادر درمان، مسئول و هماهنگ کنندگان واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی، کادر جراحی، بیهوشی، دفتر پرستاری و سوپروایزری، کادر پرستاری بخش‌های آی سی یو۳ و اتاق عمل بیمارستان شهید باهنر، هماهنگ‌کنندگان پیوند کبد و کلیه، دفتر پرستاری و سوپروایزری، کادر پرستاری بخش پیوند کلیه، پزشکان فوق تخصصی جراحی پیوند کلیه، فوق تخصصی نفرولوژی، بیهوشی و کادر اطاق عمل بیمارستان افضلی پور و کلیه دست اندرکاران معاونت درمان قدردانی کرد.

به گفته وی عمل که به همت دکتر محمد شفیعی انجام شد کع هفتمین اهدای عضو طی امسال است و تاکنون ۲۳۸ اهدای عضو در کرمان انجام شده است.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی کرمان