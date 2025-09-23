با تصمیم خانواده یک بانوی کرمانی به اهدای عضو، دو کلیه این بانوی به ۲ بیمار نیازمند پیوند زده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _  شهراد تاج الدینی  گفت: زنده یاد ملیحه فرامرزپور، ۵۰ ساله اهل و ساکن کرمان، دچار خونریزی مغزی شده بود.

وی  افزود: وی در تاریخ ۲۷ شهریورماه در بیمارستان باهنر کرمان در بخش آی سی یو ۳ بیمارستان بستری شد. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان داشت: متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های کادر درمان بیمارستان باهنر، مرگ مغزی وی تایید شد و با نیک اندیشی خانواده وی، برداشت اعضای وی برای  اهدای عضو در بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام شد. 

تاج الدینی ادامه داد: پس از تایید مرگ مغزی و رضایت اهدای عضو از خانواده بیمار، در صبح روز سه شنبه اول مهرماه تحت عمل جراحی برداشت ارگان قرار گرفت. 

وی بیان کرد: دو کلیه آن مرحوم نیز صبح امروز اول مهرماه برای پیوند به بیمارستان افضلی پور منتقل و به ۲ خانم میانسال پیوند زده شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از زحمات و تلاش‌های کادر درمان، مسئول و هماهنگ کنندگان واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی، کادر جراحی، بیهوشی، دفتر پرستاری و سوپروایزری، کادر پرستاری بخش‌های آی سی یو۳ و اتاق عمل بیمارستان شهید باهنر، هماهنگ‌کنندگان پیوند کبد و کلیه، دفتر پرستاری و سوپروایزری، کادر پرستاری بخش پیوند کلیه، پزشکان فوق تخصصی جراحی پیوند کلیه، فوق تخصصی نفرولوژی، بیهوشی و کادر اطاق عمل بیمارستان افضلی پور و کلیه دست اندرکاران معاونت درمان قدردانی کرد.

به گفته وی عمل که به همت دکتر محمد شفیعی انجام شد کع هفتمین اهدای عضو طی امسال است و تاکنون ۲۳۸ اهدای عضو در کرمان انجام شده است.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برچسب ها: اهدای عضو اهدای زندگی ، علوم پزشکی
خبرهای مرتبط
اولین اهدای عضو در سال جدید انجام شد؛
 نوجوانی که با آسمانی شدنش، جان سه نفر را نجات داد
اهدای کبد مرد ۵۶ ساله، نجات دهنده زندگی یک بیمار شد
دویست و سی و سومین اهدای عضو در کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرودگاه بم نوگشایی شد/ بهره‌مندی مردم شرق کرمان از ظرفیت مسافرت هوایی
تصمیمی بزرگ، حیات را به ۲ نفر اهدا کرد
آخرین اخبار
تصمیمی بزرگ، حیات را به ۲ نفر اهدا کرد
فرودگاه بم نوگشایی شد/ بهره‌مندی مردم شرق کرمان از ظرفیت مسافرت هوایی
روایتی از مادران جنگ؛ ستون‌هایی که هنوز ایستاده‌اند