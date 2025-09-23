باشگاه خبرنگاران جوان - الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند؛ امروز تهدید اصلی صلح و ثبات جهانی، اشغالگری و تروریسم دولتی اسرائیل است که با حمایت همه‌جانبه‌ی آمریکا ادامه دارد.

او افزود: جهان فراموش نکرده است که در همین دو سال اخیر، رژیم صهیونیستی با حمایت واشنگتن، بزرگ‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر را در غزه رقم زده است و مدعیان امنیت، شریک کشتار کودکان‌اند.