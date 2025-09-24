جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان با اشاره به غافلگیری باند قاچاقچیان مسلح موادمخدر در رودبارجنوب از دستگیری ۲ تن از قاچاقچیان خبر داد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ پور امینایی با اشاره به غافلگیری باند قاچاقچیان مسلح موادمخدر در رودبارجنوب گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان رودبارجنوب با انجام رصدهای اطلاعاتی، از فعالیت یک باند مسلح قاچاق موادمخدر مطلع و پیگیریهای لازم برای انهدام این باند را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: با پایش محورهای احتمالی عبور این باند، طی عملیاتی که لحظاتی قبل در یکی از نقاط روستایی شهرستان رودبارجنوب انجام شد، ۲ تن از قاچاقچیان دستگیر، مقدار ۲۴۶ کیلوگرم تریاک کشف و ۲ دستگاه خودروی پژو پارس که یکی از خودروها سابقه سرقت دارد توقیف شدند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان بیان داشت: سایر اعضای باند متواری شدند که تحقیقات تکمیلی برای شناسایی و دستگیری آنها در دست انجام است.
منبع: پلیس کرمان