وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مجارستان در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد موافقتنامه همکاری‌های آموزشی امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، بعد از ظهر امروز سه‌شنبه با پیتر سیجارتو وزیر امور خارجه مجارستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار طرفین راجع به روابط دوجانبه و اهمیت تقویت مناسبات در حوزه‌های مورد علاقه دو کشور گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار همچنین در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی شد.

در جریان این دیدار یادداشت تفاهم همکاری‌های علمی- آموزشی در زمینه آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم، فناوری، پزشکی و کشاورزی بین دو کشور به امضا رسید.

هشتادمین مجمع عمومی سازمان مللل متحد سه‌شنبه اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) آغاز و دوشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) به پایان خواهد رسید. «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران هم به منظور حضور و سخنرانی در این مجمع عازم نیویورک شده‌است.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، مجارستان
خبرهای مرتبط
دیدار مجدد عراقچی و گروسی در نیویورک
دیدار وزرای خارجه ایران و قطر
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه اسپانیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
مهاجرانی: برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون به مناسبت آغاز سال تحصیلی
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
دریادار ایرانی: نیروی دریایی ارتش آماده دفاع همه جانبه از منافع ایران است
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
آخرین اخبار
رئیس جمهور وارد نیویورک شد
سخنگوی سپاه: نیروهای مسلح یک ساعت پس از تهاجم دشمن آماده اجرای عملیات بودند
امضای موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان ایران و مجارستان
دیدار مجدد عراقچی و گروسی در نیویورک
سردار نائینی: اگر قدرت موشکی امروز را در جنگ تحمیلی داشتیم، آن جنگ ۸ سال طول نمی‌کشید
وزیر دفاع: دولت حامی قهرمانان است
دیدار وزرای خارجه ایران و قطر
اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند
دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه اسپانیا
شباهت‌ دفاع مقدس ۸ ساله با دفاع مقدس ۱۲ روزه + فیلم
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
عراقچی با وزیر امور خارجه قبرس دیدار کرد
دیدار وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی
دیدار وزرای خارجه ایران و فنلاند
لاریجانی: دروغ است که ایران مذاکره نمی‌کند
دیدار وزرای خارجه ایران و سوئد
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
دولت چهاردهم به دنبال جبران عقب‌افتادگی‌های حوزه آموزش و پرورش است
قالیباف: همه ما موظف به حفظ انسجام و وحدت هستیم
سرلشکر موسوی: کشتی‌گیران جایگاه ورزش پهلوانی را در گفتمان مقاومت تثبیت کردند
مهاجرانی: برای قدرت موشکی خود از کسی اجازه نمی‌گیریم
معاون رئیس‌جمهور: خون شهدای دانش‌آموز نشانه پایداری مسیر عدالت است
حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون به مناسبت آغاز سال تحصیلی
آیت‌الله لاریجانی: اتحاد، بزرگترین سلاح ملت برای دفاع از کشور است
دریادار ایرانی: نیروی دریایی ارتش آماده دفاع همه جانبه از منافع ایران است
پیام تبریک رئیس‌جمهور به پادشاه و ولیعهد سعودی به مناسبت روز ملی عربستان
دیوان محاسبات: وجهی از محل مطالبات گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز نشده‌ است
دستور معاون اول رئیس‌جمهور به استفاده از محققان داخلی و خارجی برای حل مساله آب
رئیس‌جمهور عازم نیویورک شد
پزشکیان: مواضع‌مان را بر اساس صلح و امنیت در سازمان ملل اعلام می‌کنیم