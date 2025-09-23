باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد، بعد از ظهر امروز سهشنبه با پیتر سیجارتو وزیر امور خارجه مجارستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار طرفین راجع به روابط دوجانبه و اهمیت تقویت مناسبات در حوزههای مورد علاقه دو کشور گفتوگو کردند.
در این دیدار همچنین در خصوص تحولات منطقهای و بینالمللی رایزنی شد.
در جریان این دیدار یادداشت تفاهم همکاریهای علمی- آموزشی در زمینه آموزش عالی به ویژه در رشتههای علوم، فناوری، پزشکی و کشاورزی بین دو کشور به امضا رسید.
هشتادمین مجمع عمومی سازمان مللل متحد سهشنبه اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) آغاز و دوشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) به پایان خواهد رسید. «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور ایران هم به منظور حضور و سخنرانی در این مجمع عازم نیویورک شدهاست.