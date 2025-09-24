میلان موفق شد در چارچوب مسابقات کوپا ایتالیا، با نمایشی عالی ۳-۰ لچه را شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - میلان که بهخاطر قرارگیری در جایگاه هشتم جدول فصل ۲۵-۲۰۲۴ سری آ، کارش در کوپا ایتالیا را از دور مقدماتی آغاز کرد، با پیروزی در هر دو بازی مراحل ابتدایی جام حذفی وارد جدول اصلی این رقابتها شد. روسونری دیشب در مرحله دوم این رقابتها با سه گل لچه را از پیش رو برداشت.
شاگردان آلگری در همان نیمه اول با گل سانتیاگو خیمنز پیش افتادند و برنده به رختکن رفتند. در نیمه دوم هم روسونری توسط کریستوفر انکونکو و کریستین پولیشیچ به دو گل دیگر دست یافت و یک پیروزی قاطعانه به دست آورد.
با این نتیجه، میلان در مرحلهی یکهشتم نهایی کوپا ایتالیا به مصاف لاتزیو خواهد رفت.
در سایر دیدارهای دیشب کوپا ایتالیا، کالیاری چهار بر یک فروزینونه را شکست داد و اودینزه دو بر یک پالرمو را مغلوب کرد.