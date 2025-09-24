باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامه شهر امن با اشاره به آمار ثبت شده؛ آمار اعمال قانون تخلفات ساکن در شش ماه اول سال توسط پلیس را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- توقف در پیاده رو: حدود ۲۰۲.۰۰۰ فقره

۲-توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی: حدود ۱۰۷.۰۰۰ فقره

۳-توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین: حدود ۱۵۰.۰۰۰ فقره

۴- توقف در محل پارک ممنوع: حدود۲۱۹.۰۰۰ فقره

۵- توقف مطلقا ممنوع: حدود ۱.۲۰۰.۰۰۰ فقره

۶- سد معبر: حدود ۱.۴۸۴.۰۰۰ فقره

۷- توقف دوبله: حدود ۱.۵۳۱.۰۰۰ فقره

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به ممنوعیت توقف وسایل نقلیه در داخل پیاده رو‌ها اظهار داشت: توقف در داخل پیاده رو‌ها باعث تضییع حقوق شهروندی شده که علاوه بر جریمه منجر به انتقال وسیله تقلیه به پارکینگ می‌گردد.

سرهنگ شریفی در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: توقف در حاشیه بزرگراه‌ها یکی از عوامل اصلی حوادثی است که منجر به فوت و مجروحیت‌های شدید رانندگان و سرنشینان میگردد.

وی تاکید کرد: در صورت توقفات اضطراری در حاشیه بزرگراه ها، حتما قراردادن مثلث خطر (حداقل در فاصله ۷۰ متری) در عقب وسیله نقلیه، محل توقف خود را ایمن سازی نمایند.

همچنین در ادامه افزود: والدینی که فرزندان خود را با موتور سیکلت به مدرسه میرسانند؛ حتما از کلاه ایمنی برای خود و فرزندانشان استفاده نمایند همچنین از توقفات غیر مجاز بویژه توقفات دوبله در جلوی مدارس اکیدا پرهیز نمایند؛ چراکه باعث بروز بی نظمی، اختلال در جریان ترافیک و کاهش ضریب ایمنی سایر دانش آموزان نیز میگردد.

وی همچنین به رانندگان سرویس مدارس توصیه نمود به هیچ عنوان خارج از ظرفیت وسیله نقلیه اقدام به جابه جایی دانش آموزان کنند.