رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، از تخلفات ساکن شش ماه گذشته طی سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامه شهر امن با اشاره به آمار ثبت شده؛ آمار اعمال قانون تخلفات ساکن در شش ماه اول سال توسط پلیس را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- توقف در پیاده رو: حدود ۲۰۲.۰۰۰ فقره
۲-توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی: حدود ۱۰۷.۰۰۰ فقره
۳-توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین: حدود ۱۵۰.۰۰۰ فقره 
۴- توقف در محل پارک ممنوع: حدود۲۱۹.۰۰۰ فقره
۵- توقف مطلقا ممنوع: حدود ۱.۲۰۰.۰۰۰ فقره
۶- سد معبر: حدود ۱.۴۸۴.۰۰۰ فقره
۷- توقف دوبله: حدود ۱.۵۳۱.۰۰۰ فقره

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به ممنوعیت توقف وسایل نقلیه در داخل پیاده رو‌ها اظهار داشت: توقف در داخل پیاده رو‌ها باعث تضییع حقوق شهروندی شده که علاوه بر جریمه منجر به انتقال وسیله تقلیه به پارکینگ می‌گردد. 

سرهنگ شریفی در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: توقف در حاشیه بزرگراه‌ها یکی از عوامل اصلی حوادثی است که منجر به فوت و مجروحیت‌های شدید رانندگان و سرنشینان میگردد. 

وی تاکید کرد: در صورت توقفات اضطراری در حاشیه بزرگراه ها، حتما قراردادن مثلث خطر (حداقل در فاصله ۷۰ متری) در عقب وسیله نقلیه، محل توقف خود را ایمن سازی نمایند.

همچنین در ادامه افزود: والدینی که فرزندان خود را با موتور سیکلت به مدرسه میرسانند؛ حتما از کلاه ایمنی برای خود و فرزندانشان استفاده نمایند همچنین از توقفات غیر مجاز بویژه توقفات دوبله در جلوی مدارس اکیدا پرهیز نمایند؛ چراکه باعث بروز بی نظمی، اختلال در جریان ترافیک و کاهش ضریب ایمنی سایر دانش آموزان نیز میگردد.

وی همچنین به رانندگان سرویس مدارس توصیه نمود به هیچ عنوان خارج از ظرفیت وسیله نقلیه اقدام به جابه جایی دانش آموزان کنند.

برچسب ها: تخلفات ساکن ، راهور تهران
خبرهای مرتبط
۵۵ هزار گواهینامه رانندگی در شهریورماه توقیف شد
معاون پیشین پلیس راهور فراجا:
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
اعمال قانون ۴ هزار وسیله نقلیه به علت عدم رعایت مقررات حمل بار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
لبیک فرمانده کل فراجا به رهبر انقلاب؛ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
آخرین اخبار
ثبت ۵ میلیون تخلف ساکن در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴
کینه پسر معتاد منجر به مرگ پدر شد
ترافیک پرحجم و سنگین معابر و بزرگراه‌های تهران در دومین روز از مهر
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
مرگ هولناک دختر جوان زیر شکنجه دوستانش
لبیک فرمانده کل فراجا به رهبر انقلاب؛ از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد
مرحله پنجم وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
آماده‌باش تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در پی فعالیت سامانه بارشی شرق‌سو
پارک‌های ترافیک آماده میزبانی از دانش‌آموزان
بازسازی ۹۵درصدی اماکن آسیب دیده جنگ ۱۲روزه؛ دستاوردی ماندگار برای مدیریت شهری
صدور مجوز سلاح‌های شکاری و ورزشی به پلیس واگذار شد
«اطلس ثبتی» تهران تدوین می‌شود
آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه
بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های مهارتی باکیفیت در طرح همنوا
نوای موسم بازگشائی مدارس در منطقه ۱۸ پایتخت پیچید
آغاز مهر در منطقه ۸ با نام آرمین باکویی
زنگ سایبری به صدا درآمد؛ برنامه سراسری پلیس فتا برای آموزش دانش‌آموزان
جلوگیری از تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا ساعت ۱۰ صبح در پایتخت
مرزبانان باند‌های قاچاق سوخت را منهدم کردند
پروژه‌های بزرگ منطقه یک تا پایان سال به اتمام خواهد رسید
آموزش بدون اصول اخلاقی، تهدیدی برای جامعه است
اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه
هیچ هنرجوی هنرستانی در ایران یا جهان بیکار نمی‌ماند
وضعیت ترافیک اول مهر مطلوب بود/ لایحه تأمین آب باید هرچه سریع‌تر ارائه شود
آیین «مهر قلم»در مدارس دارالمومنین تهران
شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه همکاری کامل داشته باشند
دیدار اوحدی با خانواده معظم شهیدان «محمد سلیمی و ملکی سرولاتی»
اطلاعیه انجمن اتیسم ایران درباره مصرف استامینوفن (تایلنول) در دوران بارداری
راندمان اتوبوس‌های برقی چندین برابر اتوبوس‌های دیزلی است