باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این دیدار که به درخواست استرالیا انجام شد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رابطه دیپلماتیک طولانی ایران - استرالیا بر مبنای منافع متقابل، از تصمیم اخیر استرالیا در کاهش سطح روابط و برخورد نامناسب با سفیر ایران ابراز تاسف و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچعنوان ادعاها و اتهامهای ناروا علیه خود یا هریک از ارگانهای آن را نمیپذیرد و انتظار دارد که دولتها در تصمیمها و ادعاهایشان راجع به سایر کشورها مسئولانه عمل کنند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به سابقه خرابکاری و دروغپردازی رژیم صهیونیستی علیه ایران با هدف منحرفکردن اذهان عمومی نسبت به نسلکشی در غزه، تصریح کرد که مقامهای استرالیا تاکنون صرفا اتهامی را علیه ایران تکرار کردهاند بدون اینکه حاضر به ارائه کوچکترین مدرک و دلیلی برای این ادعای خود ارائه دهند. این رویکرد مغایر با اصل حسن نیت و مسئولیتپذیری در روابط بینالمللی است.