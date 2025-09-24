عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید ایران سوخو ۳۵، میگ ۳۵، میگ ۲۹ و اس ۴۰۰ را گرفته و در حال آمدن به ایران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابوالفضل ظهروه‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که آیا خروج از NPT به معنای ساخت بمب اتم نیست؟، گفت: من بیانیه نمایندگان برای ساخت بمب اتم را نه امضا کردم و نه در این قضیه هستم و باید کسانی که این بیانیه را امضا کردند را پیدا کنیم تا ببینیم چه می‌گویند چون ما قصد ساخت بمب اتم را نداریم و نمایندگان یک پیشنهاد دادند برای اینکه اگر قرار باشد اسنپ‌بک فعال شود، ما از NPT خارج شویم که موضع درستی است و این در واکنش به فعال‌سازی اسنپ‌بک است و نه اینکه ما بخواهیم بمب اتم درست کنیم.  

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: وقتی NPT برای ما فایده‌ای ندارد و جز مصیبت نیست مگر کسی دیوانه است که هم تعهداتش را سنگین کند و هم پاسخگو باشد و هم مزایای لازم را نتواند بگیرد، چون تعهد برای استفاده از حقوق پیش‌بینی‌شده در آن معاهده است، اما ما در معاهده NPT از هیچ‌ حقوقی بهره‌مند نشدیم ضمن اینکه همان چیزی که خودمان داشتیم و صدها میلیارد دلار هزینه کردیم و به‌عنوان یک سرمایهٔ ملی بود، مورد هدف قرار گرفته است آن هم توسط کسانی که ادعا می‌کنند NPT  را حمایت و صیانت می‌کنند البته رژیم صهیونیستی عضو NPT نیست و این آمریکا بود که علیه مراکز هسته‌ای کشورمان عملیات کرد بنابراین باید محکوم می‌شد و ما اقدام قانونی انجام می‌دادیم بنابراین بودن در معاهده NPT طبق بند ۱۰ آن برای ما جز خسارت و تهدید امنیت ملی چیز دیگری ندارد. 

این نماینده مجلس می‌گوید دوستان پیشنهاد داده‌اند که از NPT خارج شویم که اگر اسنپ‌بک فعال شود به نظر من بودن در آژانس انرژی اتمی که ساختار اجرایی NPT است هم دیگر توجیهی ندارد.

ظهره‌وند در پاسخ به این سوال که اگر بدون نظارت آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای ادامه دهیم، آیا باعث ایجاد تنش‌های بیشتر در منطقه نمی‌شود؟، گفت: اصلاً این‌طوری نیست چون شما در تنش هستید و اساساً بیرون از تنش نمی‌توانید زندگی کنید چراکه قانونی وجود ندارد و قانون، قانون جنگل است بنابراین دستتان باز است و نیازی نیست به کسی توضیح دهید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اینکه به بازرسان توضیح دادید، آیا برای شما امنیت آورد؟، یا ناامنی؟؛ اگر برای شما امنیت آورده باشد، بله من هم می‌گویم به هر قیمتی شده برای فعالیت هسته‌ای باید در NPT باشیم، درحالی‌که بازرسی آژانس نه‌تنها امنیت نیاورده بلکه از مختصات پایگاه‌های شما، موقعیت دانشمندان شما و ظرفیت‌هایتان جاسوسی کردند و به کسانی دادند که برنامه حمله داشتند؛ بیش از ۱۵ سال برروی برنامه حمله به ایران برنامه‌ریزی کردند و سایت‌های ما را زدند بنابراین بودن در NPT یعنی خسارت و هر عاقلی می‌تواند ارزیابی کند و بگوید بودن در این معاهده برای ما ضرر دارد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: در بند ۱۰ NPT آمده است اگر بودن در NPT برای شما محدودیت یا تهدید امنیت ملی ایجاد می‌کند، می‌توانید با یک اعلام سه‌ماهه از آن خارج شوید. 

این نماینده مجلس درباره اظهارات ضدایرانی نتانیاهو و احتمال جنگ مجدد گفت: قطعا ایران هم آمادگی دارد و طوری در دهان نتانیاهو و اربابش می‌زند که دیگر از این غلط‌ها نکند. 

ظهره‌وند تاکید کرد: بنیه دفاعی کشور باید تقویت شود و برای اینکه بتوانند از آسمان و زمین صیانت کنند به سامانه‌های دفاعی نیاز داریم لذا نیروهای نظامی دارند کار می‌کنند و اگر لازم باشد تجهیزات را از خارج وارد می‌کنیم که هم انجام داده‌اند و هم در حال انجام هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: الان ایران سوخو ۳۵، میگ ۳۵، میگ ۲۹ و اس ۴۰۰ را گرفته و در حال آمدن به ایران هستند و نیروهای نظامی هرچه لازم باشد را می‌گیرند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس درباره اینکه آیا مجلس بودجه‌ای را برای تقویت بودجه نیروهای مسلح دیده است که بتواند با دست باز این کار را انجام دهد؟، گفت: هیچ مشکلی ندارند و همه اینها انجام شده و می‌شود و دست نیروهای نظامی ما بسته نیست و در بحث توانایی مالی نیروهای دفاعی، کانال‌هایی را در نظر گرفتیم که دیگر نیاز به تشریح آن نیست. 

ظهره‌وند در پاسخ به این سوال که آیا حضور و رئیس‌جمهور در رژه نظامی چین باعث تسهیل خرید تجهیزات از این کشور شده است؟، اظهار کرد: ما محدودیتی از طرف‌های چینی نداریم و قطعا حضور رئیس‌جمهور و هیئت ایرانی در چین تاثیرگذار بوده که قابلیت‌های چین را ببینند و برروی این قابلیت‌ها صحبت و بررسی انجام دهند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
۵ ساله دارید میگید سخو ۳۵ در حال آمدن به ایران هست
زمانی که روسیه اس ۴۰۰ های خودش از ترکیه پس میخواد بنظرتون به ایران میده؟
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
اگه تو توهم این حرفا را نگفته باشه، بچه هم می‌دونه که این خبر را نباید علنی کنم مگر اینکه فقط حرف باشه!
۲
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
عاشق هسته ی زردآلوام
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۱۵:۱۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
آدم کوته فکر و کوته نظر
۶
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید ایران سوخو ۳۵، میگ ۳۵، میگ ۲۹ و اس ۴۰۰ را گرفته و در حال آمدن به ایران هستند.

مگه با خر و قاطر دارند می آیند که بیش از ده سال است هیچکدامشان نرسیده اند!؟! خر و قاطر هم بود باید تا حال چندین بار رسیده بود.
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
2 کام دیگه بگیری اف 35 هم میا
۹
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
آقا یعنی چی دانشمندا هنوز نتونستن از یه هسته هلو بمب بسازن؟؟
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
مطمعنا ما به سیستمهای دفاعی و جنگنده نیاز داریم و اینکه می گویند ارسال آنها در راه است کمی خنده دار است چون چند سالی است همین را می گویند.
از طرفی آقای رئیس‌جمهور توانایی بازدید از توان نظامی و بررسی توانمندیهایش را ندارد چون در حیطه سواد و کار ایشان نیست شاید بتواند در زمینه پزشکی کمکی بکند.
موفق باشید به امید و آرزوی ایران بزرگ..
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
با صادرات محصولات ایران خودرو و سایپا میتونیم انتقام سخت ازشون بگیریم
۴
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
ایران میتواند از روسیه درخواست بکند موشک‌های هسته‌ای درایران مستقر بکند
۱۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
وقتی با سهمیه سر کار دولتی هستند پول و حقوقی که حقشون نیست را از دولت میگیرند یا از یک جایی جیرخواری میکنند معلومه ماها هم بودیم نفسمون از جا گرم در میومد یا همه چیزا گل و بلبل میدیدیم یا گل و بلبل نشون میدادیم
۱۲
۱۸
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۵۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
جنگنده چینی هم بخرید
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
نیازی به خروج از NPT نیست..باید آژانس تعلیق..و بمب را بسازیم ..و اگر جنگ شد آنرا رونمایی کنیم..این روش همیشه شمشیر را بالای سر غرب نگاه می‌دارد
۸
۱۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۳۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
من هم معتقدم باید از NPT خارج شد ولی باید توجه داشت اگر روزی بخواهیم با غرب و امریکا مذاکره کنیم طرف مقابل برای راستی آزمایی از ما خواهد خواست دوباره عضو NPT شویم به نظر بنده بجای خروج باید تمام همکاری ها را با آژانس تعلیق کنیم
۸
۸
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۵۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
دیگر نه عضویتی در کار خواهد بود نه چیز دگر،
بعد مگه ما جرمی کردیم که راستی ازمایی ،اگر اینطوره که اول خودشان را باید راستی ازمایی کنند چه اونها که عضوند چه اونها که عضو نیستند ،بعد مگه آژانس همین الان بر سایتهای امریکا نظارت دارد .
اصلا ما درخواست راستی ازمایی داریم ،و بابت استفاده در ژاپن و حمله به تاسیساتمون ازشون شکایت داریم .
البته باید ببینیم خروج از ان پی تی شکایتمان از رژیم منحوس و امریکا را تحت تاثیر میگذارد یا نه ،
شاید تحریک خروج از ان پی تی یک تله باشد .
اگر تاثیر ندارد که فورا خارج شویم .وگرنه....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
موشک‌و پهباد بیشتر به درد ما میخوره
۱۳
۱۱
پاسخ دادن
