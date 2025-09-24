باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کار جالب یک مدیر برای ساخت هنرستان متفاوت + فیلم

مدیر هنرستان در خصوص کارهای جالب در یک هنرستان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بشیرنژاد، مدیر هنرستان با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد کارهای جالب در یک هنرستان‌ توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
مطالب مرتبط
کار جالب یک مدیر برای ساخت هنرستان متفاوت + فیلم
young journalists club

استفاده از ظرفیت هنرستان ها در مسیر مهارت آموزی دانش آموزان

کار جالب یک مدیر برای ساخت هنرستان متفاوت + فیلم
young journalists club

استقبال ۴۰ درصدی دانش آموزان از هنرستان‌ها

کار جالب یک مدیر برای ساخت هنرستان متفاوت + فیلم
young journalists club

۲۰ هزار میلیارد ریال تجهیزات برای هنرستان‌های کشور تامین شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم
۸۰۰۸

شعرخوانی پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
اصابت پهپاد یمنی به منطقه گردشگری در ایلات اسرائیل + فیلم
۹۵۳

اصابت پهپاد یمنی به منطقه گردشگری در ایلات اسرائیل + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
تصاویر اختصاصی از یکی از دانشمندان هسته‌ای رژیم صهیونیستی + فیلم
۸۰۵

تصاویر اختصاصی از یکی از دانشمندان هسته‌ای رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
‌حمله یمن اردنی‌ها را به وجد آورد + فیلم
۷۴۹

‌حمله یمن اردنی‌ها را به وجد آورد + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
نیروگاه اتمی دیمونا زیر ذره‌بین عوامل اطلاعاتی ایران + فیلم
۶۷۹

نیروگاه اتمی دیمونا زیر ذره‌بین عوامل اطلاعاتی ایران + فیلم

۰۲ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۴
احسنت
۰
۱
پاسخ دادن