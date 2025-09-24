هر حادثه مشکوک به فرونشست در اصفهان باید جدی گرفته شود

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه هر حادثه مشکوک به فرونشست باید جدی گرفته شود، گفت: زاینده رود نزدیک به ۲ دهه است نقش تغذیه آبخوانهای استان را از دست داده و اکنون باید با اقدامات جایگزین مانع از تشدید این پدیده شویم.
داریوش گلعلیزاده افزود: زاینده رود سالها منبع اصلی تغذیه آبخوانهای استان بود اما در شرایط کنونی، نبود جریان آن موجب شده است خطر فرونشست در اصفهان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تغذیه مصنوعی آبخوانها از ظرفیتهایی است که باید در استان از آن بهره گرفت، ادامه داد: ایجاد شبکه جمعآوری و تصفیه فاضلاب باید به گونهای مدیریت شود که بخشی از پساب به تغذیه مصنوعی آبخوان اختصاص یابد؛ موضوعی که بارها در جلسات تخصصی بر آن تاکید کردهایم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: بازچرخانی آب به عنوان سیاست کلی کشور دنبال میشود اما ضروری است سهم آبخوانها در این چرخه نیز لحاظ تا از تشدید بحران جلوگیری شود.
وی همچنین به موضوع انتقال آب اشاره کرد و گفت: اجرای فاز دوم طرح انتقال آب خلیج فارس که ۲۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد، میتواند وابستگی صنایع به برداشت از زاینده رود و سفرههای زیرزمینی را تا حد زیادی کاهش دهد و بخشی از این منابع نیز برای احیای زاینده رود اختصاص یابد.
گلعلیزاده تاکید کرد: هیچ طرح توسعهای نباید منجر به آسیب به محیط زیست شود و لازم است تغییر رفتارها و رویکردها برای تثبیت شرایط موجود و کاهش چالشهای زیست محیطی در دستور کار قرار گیرد.
وی یکی از مهمترین دلایل فرونشست را خشکسالی ناشی از تغییر اقلیم دانست و گفت: اکنون در پنجمین سال خشکسالی شدید هستیم و نباید با اقدامات نادرست این شرایط را تشدید کنیم. مدیریت مصرف آب، تغییر الگوی کشت، توجه به گونههای کمآببر و استفاده از فناوریهای نوین در این زمینه ضروری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به تدوین طرح ملی سازگاری با تغییر اقلیم افزود: این طرح آماده است و با تصویب دولت میتواند تاب آوری مناطق مختلف کشور را در برابر خشکسالی افزایش دهد.
وی گفت: در استان اصفهان نیز باید یک برنامه حداقل پنج ساله در حوزه محیط زیست تدوین و کارگاههای تخصصی تشکیل شود تا خروجی آن در اختیار استاندار قرار گیرد و مبنای تصمیمگیری برای بهبود وضعیت محیط زیست استان باشد.
منبع: ایرنا