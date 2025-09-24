باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای شهریور ماه سال گذشته تا پایان مردادماه امسال، عملکرد مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن از مرحله دریافت پروانه ساختمانی تا اتمام کارهای پایانی، در هر مرحله بین ۱۵ تا ۵۳ درصد رشد داشته است.

رشد ۲۳.۶۶ درصدی قراردادهای مشارکت مدنی و ۳۱.۶۹ درصدی پروانه‌های ساختمانی

بر این اساس، تعداد واحدهای برخوردار از قرارداد مشارکت مدنی در طرح نهضت ملی مسکن با رشد ۲۳.۶۶ درصدی از ۳۶۲هزار و ۹۴۰ واحد مسکونی به ۴۷۵هزار و ۴۴۸ واحد رسیده است.

تعداد واحد دارای پروانه ساختمانی نیز در این بازه زمانی یک ساله با رشد حدود ۳۱.۶۹ درصدی از ۴۹۱هزار و ۵۲۲ واحد مسکونی به ۷۱۹هزار و ۵۰۱ واحد مسکونی رسیده است.

پیشرفت ۱۵.۶۸ درصدی تعداد واحدهای شروع شده

در حوزه تعداد واحدهای شروع شده نیز رشد حدود ۱۵.۶۸ درصدی به ثبت رسیده است و در این بخش نیز تعداد واحدها در یک سال اخیر از ۵۳۸هزار و ۱۸۳ واحد به ۶۳۸ هزار و ۲۲۹ واحد رسیده است.

میزان رشد عملیات ساختمانی از ۲۳ درصد تا ۵۳ درصد

بر همین اساس میزان رشد تعداد واحدهای واقع در مرحله اتمام فونداسیون معادل ۲۳ درصد، تعداد واحد اتمام اسکلت و سقف ۳۹ درصد، تعداد واحد اتمام سفت‌کاری ۴۴ درصد، تعداد واحد اتمام نازک‌کاری بیش از ۵۰ درصد و تعداد واحدهای واقع در مرحله اتمام کارهای پایانی معادل ۵۳ درصد در بازه زمانی یکسال اخیر(ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴)، به ثبت رسیده است.

تخصیص پروژه به ۹۵ درصد متقاضیان موثر

براساس این گزارش، تاکنون عملیات تخصیص پروژه برای ۹۵ درصد از متقاضیان موثر که اقدام به واریز سهم آورده متقاضی کرده‌اند، انجام شده است.

عملکرد در بخش تسهیلات قانون جهش تولید مسکن

گزارش عملکرد تسهیلات پرداختی موضوع قانون جهش تولید مسکن در قالب طرح حمایتی شهری(۹۹ ساله)، خودمالک شهری، خودمالک روستایی، بافت فرسوده و مشارکت نیز نشان می‌دهد در این بخش در مجموع بیش از دو میلیون و ۵۳۶ هزار واحد مسکونی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد، بیش از یک میلیون و ۸۶۵ هزار واحد مسکونی معرفی شده فعال هستند و برای بیش از یک میلیون و ۱۰۸ هزار واحد مسکونی نیز قرارداد منعقد شده است. بیش از ۷۵۷ هزار واحد مسکونی نیز در صف انتظار برای تسهیلات هستند.

درصد انعقاد قرارداد به واحدهای معرفی شده بیش از ۵۹ درصد و نسبت پرداخت تسهیلات به انعقاد قرارداد نیز ۶۱.۳ درصد است. مبلغ کل انعقاد قرارداد برای این پروژه‌ها بیش از ۴۱۱ همت و مبلغ پرداختی تا پایان مردادماه امسال معادل بیش از ۲۵۲ همت بوده است.

از این میزان نیز ۷۵ درصد قراردادهای منعقد شده برای دریافت تسهیلات مربوط به پروژه‌های خودمالک روستایی، ۵۷ درصد خودمالک شهری، ۵۳ درصد اراضی ۹۹ ساله، ۱۸ درصد مشارکت و ۱۴ درصد بافت فرسوده بوده است.

رشد ۳۸.۵ درصدی در طرح حمایت از خانواده و جوانی

گزارش عملکرد یکسال اخیر وزارت راه و شهرسازی در راستای تکالیف قانونی مربوط به طرح حمایت از خانواده و جوانی نشان دهنده رشد ۳۸.۵ درصدی تخصیص پروژه/زمین، به متقاضیان واجد شرایط این طرح است.

بر این اساس تاکنون برای حدود ۶۵ هزار متقاضی واجد شرایط، زمین یا پروژه در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی اختصاص یافته است. حدود ۲۵ هزار مورد از این عملکرد مربوط به یکسال اخیر بوده است. تعداد ثبت‌نام کننده‌ها در این طرح نیز در یکسال اخیر رشد ۲۲ درصدی داشته است و همچنین در حوزه افراد نهایی تایید شده در این بازه زمانی(ابتدای شهریور ۱۴۰۳ تا انتهای مرداد ۱۴۰۴) رشد حدود ۳۰ درصدی محقق شده است.

پرداخت بیش از ۲۲ همت تسهیلات ودیعه مسکن از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد ۱۴۰۴

در حوزه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از نیمه اردیبهشت ماه امسال تا پایان مردادماه، مجموعا بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بیش از ۱۱۹ هزار متقاضی در مناطق مختلف شهری و روستایی کشور پرداخت شده است.

سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری و با مصوبه شورایعالی مسکن از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت رسید. سقف فردی این تسهیلات نیز در شهرهای مختلف افزایش یافت. هم‌اکنون، میزان وام کمک ودیعه مسکن ۱۴۰۴ برای تهران، مراکز استان‌ها، سایر شهرها و روستاها به ترتیب، ۲۷۵، ۲۱۰، ۱۴۰ و ۵۵ میلیون تومان است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی