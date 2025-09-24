باشگاه خبرنگاران جوان - سید علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به دو مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایهگذاری این صندوق در طرح احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، گفت: در مصوبه اول، ساتبا تجهیزات لازم برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را وارد میکند که حدود ۵ هزار مگاوات بصورت EPC توسط ساتبا از طریق تعدادی پیمانکار داخلی و خارجی اجرا میشود و ۲ هزار مگاوات تجهیزات هم در اختیار متقاضیان قرار میدهد تا خودشان نسبت به احداث نیروگاه اقدم کنند که برای اطلاع از روش اجرا و پلتفرمهای پشتیبان باید به سایت ساتبا مراجعه شود.
وی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال ۳ هزار مگاوات آن بهره برداری شود و بقیه تا پایان سال آینده به سرانجام برسد. میرمحمدصادقی در خصوص نقش سرمایه گذاری صندوق توسعه در این طرح بیان کرد: صندوق حدود ۱.۸ میلیارد دلار (یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) منابع در اختیار ساتبا با توجه به مجوزهایی که گرفته، قرار میدهد و آن را بدهکار میکند که بعد از ورود تجهیزات و هم زمان که کارهای نصب انجام و به متقاضیان واگذار میشود، بدهی نیز از تعهدات ساتبا کم و به متقاضی منتقل خواهد شد به عبارتی رد دیون ساتبا صورت میگیرد.
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص مصوبه دوم شورای اقتصاد برای احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: این مصوبه دو ویژگی مهم دارد. یکی آنکه احداث نیروگاههای بادی هم اضافه شد و دیگر آنکه احداث این ۸ هزار مگاوات از ابتدا تا انتها توسط بخش غیردولتی انجام میشود. وی ادامه داد: صندوق در احداث این طرحها در کنار بخش خصوصی بوده و حداکثر تا سقف ۸۰ درصد از کل مبلغ سرمایهگذاری را متناسب با سهم آورده شرکت متقاضی تأمین میکند.
میرمحمدصادقی در پاسخ به این سوال که صندوق توسعه ملی چه شرایطی برای این سرمایهگذاری مشترک در نظر گرفته، اظهار داشت: در این مرحله، صرفا درخواستهایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که ظرفیت پیشنهادی آنها کمتر از ۵۰ مگاوات نباشد. البته یک متقاضی میتواند در یک یا چند ساختگاه پروژه خود را اجرا کند. وی افزود: در این طرح، متقاضیان ابتدا باید به ساتبا مراجعه کرده، مدارک و مستندات لازم را ارائه تا پروانه احداث برای متقاضی صادر و بر اساس پاسخ استعلام ها، انعقاد قرارداد خرید برق متقاضی با ساتبا صورت میگیرد. این امر برای صندوق نشان دهنده اهلیت فنی، مالی و مدیریتی متقاضی و تایید طرح مربوطه از سوی ساتبا است. بعد از عقد قرارداد، متقاضی میتواند جهت سرمایه گذاری مشترک با نامه ساتبا به صندوق توسعه ملی مراجعه کند. مدارک و مستندات متقاضی همچون تمکن مالی برای تأمین حداقل ۲۰ درصد از مبلغ کل سرمایهگذاری پروژه، در صندوق بررسی و در صورت تأیید، به کارگزار مالی منتخب صندوق برای عقد قرارداد سرمایهگذاری مشترک معرفی میشود.
این عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در توضیح نقش کارگزار مالی بجای عاملیت بانکی بیان کرد: بانکها در نقش کارگزار مالی صندوق توسعه ملی خواهند بود لذا ما به بانکهایی که با آنها عاملیت ارزی داریم نامه نوشتیم که هر کدام آمادگی داشته باشند میتوانند کارگزار مالی این طرح هم باشند. پس از تعیین کارگزار مالی، متقاضی باید با کارگزار مالی صندوق قرارداد مشارکت مدنی ببندد و در نهایت صندوق توسعه ملی منابع را در اختیار کارگزار مالی قرار میدهد و این کارگزار پس از دریافت و بررسی اسناد، مدارک و وثایق مورد لزوم، تأمین مالی سهم صندوق را کارسازی میکند. وی تاکید کرد: بدیهی است طرحهایی مورد بررسی قرار میگیرند که مدارک و مستندات آنها کامل باشد، در غیر اینصورت از فرآیند ارزیابی حذف خواهند شد.
میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، وثایق باید بگونهای باشد که برای بازگشت اصل و حداقل سود مورد انتظار صندوق اطمینان حاصل شود، گفت: متقاضی بنا به نیازش با معرفی صندوق به کارگزار مالی مراجعه میکند. صندوق توسعه ملی نیاز ارزی پروژه را بر اساس پروانه ساخت، تا ۸۰ درصد کل سرمایه گذاری پروژه تامین میکند.
سرمایه گذاری ریالی یا ارزی؟
میرمحمدصادقی در پاسخ به این پرسش که سرمایه گذاری صندوق فقط ارزی است یا ریالی هم خواهد بود، گفت: ریال پروژه باید توسط متقاضی پرداخت شود و ما ارز را در اختیارش قرار میدهیم.
وی در خصوص شیوه بازپرداخت هم اظهار داشت: بازپرداخت به نرخ مرکز مبادله ارز خواهد بود لذا متقاضیان بهتر است نیاز واقعی ارز طرح خود را بگیرند تا ریسک برای آنها کمتر شود. البته در صورتی که متقاضی درآمد ارزی نداشته باشد ریال را به حسابهای کارکزار مالی واریز میکند. بانک مرکزی نیز متعهد شده که پس از دریافت ریال از کارگزار مالی، معادل آن، ارز به حساب صندوق واریز کند.
متقاضیان زیر ۵۰ مگاوات چه کنند؟
عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که آیا صندوق برای درخواستهای زیر ۵۰ مگاوات نیز تدبیری اندیشیده است، گفت: اینگونه متقاضیان پس از دریافت پروانه احداث نیروگاه خورشیدی و انعقاد قرارداد خرید برق با ساتبا، میتوانند با معرفینامه ساتبا به بانکهای عامل طرف قرارداد صندوق مراجعه کنند و به روال معمول صندوق، از مسیر استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی از طریق عاملیت بانکی اقدام کنند.
آیا اولویتی در متقاضیان وجود دارد؟
میرمحمدصادقی با تأکید بر اینکه هم نگاه ملی در جهت رفع سریعتر ناترازی برق وجود دارد و هم حفظ و حراست از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: قاعدتا ملاکهایی همچون محل اجرای طرح براساس نیاز شبکه، پیشرفت فیزیکی پروژه ثبت شده در سامانه ساتبا، اهلیت اعتباری و میزان آورده متقاضی، اهلیت مدیریتی، اجرایی و تجارب پیشین متقاضی در ساخت یا مالکیت و بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی، پیشرفت فیزیکی احداث پست، نوع قرارداد خرید برق نیروگاه (ریالی یا ارزی)، وثایق قابل ارائه از سوی متقاضی به منظور تضمین اصل و فرع منابع سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی، هزینه سرمایهگذاری طرح به ازای هر مگاوات از ظرفیت نیروگاه، ساختار حقوقی و مالکیتی شرکت متقاضی، نرخ بازده داخلی و سودآوری طرح و مدت زمان اجرای پروژه در اولویتبندی متقاضیان مؤثر است. بطور مثال، بدیهی است که پروژه احداث نیروگاه تجدیدپذیری که در گذشته ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، یا آورده متقاضی بیش از ۲۰% مثلا ۵۰ درصد است و یا شرکت متقاضی یا هلدینگ بالادست آن ارزآوری دارد برای سرمایه گذاری صندوق اولویت داشته باشد.