باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی است که رزمندگان غیور این سرزمین با ایمان، اخلاص و عشق به ولایت، جان خویش را در مسیر پاسداری از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی فدا کردند. این ایام فرصتی است برای بازخوانی حماسه‌ها و آموزه‌های معنوی شهیدانی که در جبهه‌های نبرد، علاوه بر مقاومت نظامی، با فرهنگ عاشورا دل‌ها را روشن نگاه داشتند. در این میان، نام «مداح جبهه‌ها» شهید غلامعلی رجبی جندقی، به‌عنوان یکی از چهره‌های معنوی و الهام‌بخش رزمندگان، جاودانه شده است.

شهید غلامعلی رجبی جندقی فرزند حسن، در دهم تیرماه ۱۳۳۳ در تهران متولد شد. وی با حضور در جبهه‌های دفاع مقدس، نقش فعال در عرصه‌های فرهنگی و معنوی رزمندگان داشت و به‌عنوان «مداح جبهه‌ها» شناخته می‌شد. شهید رجبی جندقی در پنجم مرداد ۱۳۶۷، در عملیات مرصاد و در منطقه اسلام‌آباد غرب به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به کاروان شهیدان پیوست.

شهید در ۳۴ سالگی، در وصیت‌نامه خود عشق به امام حسین (ع) و هیئت‌های عزاداری را محور سفارش‌هایش قرار داد. بخشی از وصیت‌نامه او چنین است:

مرا در هیئت‌ها فراموش نکنید. در مجلس ختم و غیره فقط و فقط روضه اباعبدالله علیه‌السلام… خوانده شود… و شما را هم سفارش می‌کنم به عزاداری‌ها که بلا را دفع می‌کند و اشک بر حسین علیه‌السلام کلید پیروزی است. اگر گاهی در هیئت‌ها یک قطره اشک برای ارباب را به من هدیه کنید از همه چیز برایم بالاتر است، آنقدر که این یک قطره اشک را به تمام بهشت نمی‌فروشم.

شهید غلامعلی رجبی جندقی با این پیام معنوی، یادآور این حقیقت شد که فرهنگ عاشورا و اشک بر سیدالشهدا (ع) نه‌تنها دل‌های مؤمنان را زنده می‌کند، بلکه در میدان‌های بزرگ تاریخ، راه پیروزی را هموار می‌سازد.

منبع: مهر