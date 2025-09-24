فرمانده انتظامی عباس آباد از کشف خودرو تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی عباس آباد گفت:مأموران پلیس آگاهی شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بررسی اسناد خودرو، مشخص شد پلاک و سند خودرو با یکدیگر تطابق نداشته و راننده مدارک و مستندات لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکرد که خودرو مذکور توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد، ارزش خودرو کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: راننده خودرو به جرم قاچاق خودرو و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ عزیزی در پایان افزود: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.