فرمانده انتظامی عباس آباد از کشف خودرو تویوتا لندکروز قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی عباس آباد گفت:مأموران پلیس آگاهی شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک خودروی تویوتا لندکروز مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بررسی اسناد خودرو، مشخص شد پلاک و سند خودرو با یکدیگر تطابق نداشته و راننده مدارک و مستندات لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکرد که خودرو مذکور توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس آباد، ارزش خودرو کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: راننده خودرو به جرم قاچاق خودرو و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ عزیزی در پایان افزود: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

برچسب ها: خودروی قاچاق ، قاچاق کالا و ارز
خبرهای مرتبط
توقیف لندکروز اف جی ۱۰۰ قاچاق در چالوس
لندکروز ۱۵۰ میلیاردی قاچاق در کلاردشت توقیف شد
توقیف لندکروز قاچاق ۱۵۰ میلیاردی در بهشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اِلمان سکه ایلخانی ضرب آمل رونمایی شد
ورود مرغ مازندران به بازار کشور 
بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ ماموریت اورژانس بابل در شهریور ماه
آغاز لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال کشور با دیدار شهروند جوان نور و کشاورز نوین طبرستان
آخرین اخبار
اِلمان سکه ایلخانی ضرب آمل رونمایی شد
ورود مرغ مازندران به بازار کشور 
بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ ماموریت اورژانس بابل در شهریور ماه
آغاز لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال کشور با دیدار شهروند جوان نور و کشاورز نوین طبرستان
اجرای قاطعانه احکام قضایی در شهرستان آمل؛ افزایش ۴ برابری آزادسازی اراضی کشاورزی
کشف لندکروز ۱۵۰ میلیاردی قاچاق در عباس آباد
محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در اولین پایان هفته مهر
صعود‌ام کی ان گلوگاه به دور دوم جام حذفی فوتبال کشور
آغاز پرواز‌های حج عمره از روز جمعه در مازندران